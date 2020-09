La ediţia de marţi a emisiunii Acces direct, Simona Gherghe a anunţat când va debuta noul sezon al show-ului Mireasa.

Cu această ocazie, fanii celor două au putut asista la dialogul dintre Mirela Vaida şi Simona Gherghe, actuala şi fosta prezentatoare de la Acces direct.

De asemenea, telespectatorii postului Antena 1 au remarcat că Simona Gherghe a schimbat culoarea părului şi a renunţat la nuanţa blondă care parcă o prindea mai bine decât cea din prezent.

„Mirela Vaida: Eu cred că o ştire foarte importantă este că, a noastră colegă Simona Gherghe revine în televiziune după un an şi jumătate de când s-a dedicat în întregime creşterii celor doi copii ai ei.

Simona, mă bucur din suflet să te revăd. Îţi spun sincer că mă simt foarte ciudat… Eu în platoul tău şi tu, cum ar veni, în locul în care eu m-am consacrat acum câţiva ani.

Deci practic am făcut schimb de emisiuni fără să ne fi aşteptat vreodată.

Simona Gherghe: Bună, Mirela. Tu ştii că nu mai e platoul meu de mai bine de un an, aşa că este platoul tău, este emisiunea ta. Mă bucur să te aud.

Nu te văd, dar sunt convinsă că sunteţi cu toţii bine. Şi acum că mi-ai spus de o pauză de un an şi jumătate… Ştii, când auzi din gura altuia perioada asta aşa de lungă…

Într-adevăr stai şi te întrebi: «Aoleu, Doamne! Am stat un an şi jumătate acasă?» Daaa, am stat un an şi jumătate acasă, nu-mi vine să cred, dar uite că asta e şi a trecut, aşa…

Dar mă bucur că sunt din nou alături de telespectatorii Antenei 1, mă bucur că am intrat în acest proiect şi sunt convinsă că o să fie foarte, foarte interesant atât pentru mine, cât şi pentru concurenţi, cât şi pentru cei de acasă.

Ştiu că este un reality-show extrem de iubit de publicul Antenei 1 şi foarte aşteptat. Iată, sezonul de toamnă începe sâmbătă, imediat după Observatorul de la ora 13:00, undeva pe la 13:30.

Abia aştept să-i cunosc şi eu pe concurenţi”, a fost dialogul purtat de cele două vedete tv în cadrul emisiunii Acces direct.