Episcopia Greco-Catolică de Oradea a anunţat că, intrat în politică, Chris Terhes nu mai are voie să-şi exercite funcțiile sacerdotale

Părintele Chris Terhes a publicat pe social media comunicatul de presă dat de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea unde anunţă că: se se delimitează de orice afirmație cu caracter politic ale părintelui Cristian Terheș şi a decis să fie eliberat de exercițiul funcțiilor sacerdotale.





Chris Terhes: "Gasiti mai jos comunicatul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, in care sunt incardinat, ca urmare a deciziei pe care am facut-o de a candida la alegerile europarlamentare. Cum e si normal, cat timp voi fi in politica n-am sa mai imi exercit public functiile sacerdotale. De unde voi fi am sa continui sa-mi slujesc semenii si tara asa cum am facut-o si pana acum".

Comunicat de presă privind implicarea politică a Părintelui Cristian Terheș

"În urma liberei alegeri a părintelui Cristian Terheș de a se implica în politică, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea face următoarele precizări:

- conform Dreptului Canonic al Bisericilor Orientale, clericii „nu vor lua parte activă în partidele politice”, drept urmare, Episcopia a decis ca părintele Cristian Terheș să fie eliberat de exercițiul funcțiilor sacerdotale.

- Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea se delimitează de orice afirmație cu caracter politic atât ale părintelui Cristian, cât și a oricui altcuiva.

- Opțiunea politică a părintelui nu reprezintă poziția oficială a Episcopiei noastre, ea fiind rezultatul manifestării libertății personale a părintelui.

Fidelă Evangheliei iubirii lui Cristos pentru toți oamenii, Biserica Greco-Catolică din România promovează în mod permanent pacea, dialogul și buna înțelegere între oameni de credințe și opinii diferite" se menţionează în comunicatul de presă al EGCO

El l-a SALVAT pe Mihai Tudose! I-a acordat primul ajutor IMEDIAT ce a suferit un INFARCT

Pagina 1 din 1