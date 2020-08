Strickland a răspuns astfel unei afirmații făcute de episcopii britanici conform căreia catolicii au „datoria de a se vaccina”, chiar și în condițiile în care fabricarea vaccinului este problematică din punct de vedere moral.

„Îmi reînnoiesc apelul să respingem orice fel de vaccin care a fost dezvoltat folosind copii avortați”, a spus el, într-o postare pe Twitter.

„Chiar dacă a avut loc cu decenii în urmă, aceasta tot înseamnă că o viață de copil a fost curmată înainte de a se naște și apoi trupul i-a fost folosit pe bucățele. Nu vom pune capăt avorturilor dacă nu punem CAPĂT ACESTUI RĂU.”

I renew my call that we reject any vaccine that is developed using aborted children. Even if it originated decades ago it still means a child’s life was ended before it was born & then their body was used as spare parts. We will never end abortion if we do not END THIS EVIL!

— Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) August 1, 2020