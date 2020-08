Cozmin Gușă a postat pe Facebook, o fotografie cu epava de la Costinești, pe care se poate citi, de la kilometri distanță cuvintele „Casa Duca”. „Am primit azi o fotografie cu celebra „Epavă din Costinești”.

Această fotografie ne arată cum unul dintre cele mai îndrăgite și autentice simboluri ale Costineștiului și Litoralului românesc, a fost «ștampilată» zilele astea cu o marcă de NEAM-PROST, o oarecare “Casa DUCA “, nici nu contează numele. Deprimant! Parcă doar NEAM-PROSTIE respirăm ( și emitem!) în ultima vreme …”, a scrus Gușă.

La o simplă căutare pe Google aflăm că, în Costinești, funcționează „Casa Duca”, drept un hotel de trei stele pe aleea centrală din stațiunea tineretului. „Casa Duca 3* Costinești, este gazda dumneavoastră primitoare la marea din Costinești. Locația este foarte aproape de plaja si pune la dispoziția turiștilor, restaurant, bar, piscina exterioara, internet, parcare”, se arată în reclamă.

În replică, Ciprian Duca, fiul patronului „Casei Duca”, neagă categoric că ei ar fi scris pe epava navei Evanghelia. „Am văzut pe un site. Vă dați seama că nu am scris eu. Am fost până acolo să văd și eu. Dacă aș fi fost eu aș fi scris mai artistic, nu mâzgălitură. Aș fi pus ceva provizoriu, un banner, îmi făceam publicitate și dacă era gălăgie mergeam și o dădeam jos. Nu am făcut eu. Avem o investiție de milioane de euro și stau și mă întreb la ce mi-ar fi trebuit mâzgălitura aia pe epavă”, a spus Ciprian Duca.

Istoria epavei de la Costinești

Potrivit wikipedia, nava Evaghelia a eșuat la 15 octombrie 1968, la circa 1,5 km de plaja nordică a stațiunii Costinești. Cu aproximativ 12 ore înaintea eșuării, echipajul de pe Evangelia ceruse ajutor prin radio Grupului de Intervenții și Salvare Navală al portului Constanța prin transmiterea unui SOS tradus „Save Our Soul” (salvați-ne sufletul ), prin care ambarcațiunea sesiza că se află în stare de dificultate.

Grupul de Intervenții a luat legătura radio cu echipajul aflând astfel că este vorba de o navă cargo sub pavilion grecesc. Conform coordonatelor transmise de greci, la momentul semnalării stării de dificultate nava se afla eșuată între Gura Portiței și Brațul Sfântu Gheorghe unde înainta adânc spre uscat.

În acel moment nava salvator Voinicul condusă chiar de Mircea N. Ionescu (comandantul grupului de salvare), a părăsit în grabă portul Constanța în căutarea navei eșuate. Ajunși în scurt timp în zona indicată, nava grecească nu era de găsit. După un nou contact radio, grecii au transmis salvatorului alte coordonate, îndicând o poziție undeva pe litoralul dintre Gura Portiței și zona Vadu. După alte câteva ore de căutări, din pacate, în punctul dat de coordonatele transmise nu a fost găsită nici o navă.

Salvatorii de pe Voinicul au chemat încă o dată prin radio nava Evangelia, însă aceasta n-a mai răspuns. Situația inedită l-a determinat pe șeful Grupului de Salvare să solicite căutarea vasului, apelând si la salvatorul Albatros. Această navă avea un pescaj ceva mai mic decât Voinicul și putea naviga mult mai aproape de țărm.

Totodată, comandantul Mircea Ionescu a solicitat Grupului de Salvare să caute nava eșuată în directia opusă coordonatelor transmise de greci. Și astfel, pornind spre Sud-ul litoralului, în zorii zilei de 15 octombrie 1968, nava Evangelia a fost localizată în dreptul actualei stațiuni Costinești, la momentul respectiv un mic sat pescăresc.