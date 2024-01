Enigma Rasputin. Misterele din jurul omului care a făcut instrucție cu ultimul țar

Enigma Rasputin. Spion, taumaturg sau escroc, țăranul siberian a ajuns la vârful puterii țariste care-și trăia ultimele clipe.

Sunt puține personalități în istorie despre care putem spune că au jucat un rol de mentor, un rol de influență atât de mare asupra unui regim, încât moartea lor să ducă la dispariția acelui regim. Indiferent de epocă, istoricii au avut de ales în a eticheta drept taumaturg sau escroc, șarlatan un anumit personaj. Indiferent că vorbim de Zalmoxis, de care Herodot spunea că a fost sclavul lui Pitagora, deși personal, el nu credea asta, ori de Ioana d Arc, Nostradamus sau Rasputin, părerile vor fi mereu împărțite.

Rasputin – țăranul incult rus, plecat pe drumuri inițiatice

Grigori Efimovici, un țăran din sudul Rusiei Europene se naște la 21 ianuarie 1869, la Pokrovskoe, sătuc din districtul Uralilor. La vremea aceea, cultura mujicului rus însemna cel mult capacitatea de a citi Biblia sau Psalmii. Așa se face că viitorul Rasputin alege să fie călugăr. Evident, nu din considerente de autodepășire, pur și simplu fiindcă un călugăr mânca mai bine decât un țăran. De mic copil, a avut abilități mistice. Ochii săi albaștri aveau ceva care predispunea la hipnoză, la vrăjitorie.

Rasputin ajunge în călătoriile sale în zona Himalayei, a Tibetului, unde află despre plante de leac, despre antidoturi naturale la otrăvire. Își exersează abilitățile de a întrezări viitorul. Rusia finalului de secol XIX este zguduită de mișcarea narodnicistă, de asasinarea țarului Alexandru, de anarhiști, socialiști și de revoluție. Este perioada în care lumea, de la vlădică, la opincă ajunsese să creadă în orice. Rasputin este călugăr, dar la un moment dat, se căsătorește, are copii și chiar amantă, în epoca lui de glorie.

Îi displace homosexualitatea, crezul lui sunt femeile pe care le vrea goale de orice, de haine, de bijuterii. Ușor, ușor, în plasa sa, pe care o țese ca un păianjen al Iadului, va cădea însăși Țarina Alexandra Feodorovna, soția Țarului Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei.

Rasputin – taumaturgul imperial, ademenitorul de femei cu blazon și trădătorul fără scrupule

Rasputin se decide la un moment dat, auzind de hemofilie, boala incurabilă a Țareviciului Aleksei, moștenitorul lui Nicolae II Romanov, Țarul Rusiei, să se facă util la Petersburg. Deja renumele lui de vizionar, de taumaturg făcuse carieră. Anna Virubova, camerista Țarinei îi devine amantă oficială. O instruiește să îi dea micului Aleksei leacuri tibetane care îi atenuau crizele de hemofilie (boală genetică, degenerativă care constă în incapacitatea corpului de a coagula natural sângele dintr-o rană deschisă, în lipsa agenților coagulanți) sau, din contră, i le accentuau.

Începe Primul Război Mondial, cu Rusia parte a Antantei. Germania și-ar fi dorit să scape de Rusia, nu pentru că era deranjată de luptele cu austro-ungarii din Carpați ci, pentru că fără Rusia, Berlinul considera că Antanta va dispărea. O țintă a spionajului imperial erau comuniștii bolșevici (social-democrații ruși se separaseră în 1903, iar Lenin, bolșevic era în Occident în anii războiului) dar și Rasputin. Era atât de ndispensabil la curte, încât, un ordin de la el echivala cu cel al țarului.

E considerat asasin moral

Rasputin este considerat asasinul moral al prințesei Ivanitzki pe care soțul ei o împușcă după ce o dezbracă în fața servitorilor și îi cere să spună cum s-a iubit cu Rasputin. Spionajul german o trimite pe Cecilia Werner cu 5 milioane mărci la Rasputin. Rasputin nu ceda la femei și la bani. Rasputin primește fotocopii ale scrisorilor unui amant decedat al Țarinei, un general. Biata Țarină rămâne uluită în timpul ședințelor de spiritism când Rasputin spune pe dinafară fragmente din corespondența foștilor amorezi.

Rasputin reușește să determine intrarea României în război contra Austro-Ungariei, prin faptul că denaturează informațiile secrete rusești despre Bulgaria, care ajung la București. Intrată în război, în august, România e scoasă din luptă la început de decembrie și redusă teritorial la Moldova.

Totuși, nu doar Marele Duce Nicolae nu se înelege cu Rasputin pe care îl bănuiește că trimite trenuri cu muniții în Siberia, în loc de linia Carpaților, dând vina pe sabotorii socialiști și bolșevici, ci și prințul Felix Iusupov.

Rasputin, ademenit și asasinat

Țarul Nicolae avea ca amantă o balerină, Korally. Balerina era prietena prințului Iusupov care are dorința de a-l elimina pe Rasputin de care e convins că va demola țarismul. Chiar acceptă ca pe 30 decembrie 1916, seara, să vină la castelul lui, unde Rasputin urma să petreacă special pentru a o cunoaște, Complotiștii otrăvesc vinul, dulciurile după care Rasputin era înebunit. Rasputin purta zale de sârmă pe sub rasa călugărească fiindcă se mai încercase asasinarea sa. Un câine moare instantaneu după ce consumă din cina lui Rasputin. Petrecerea înaintează, Rasputin are leacurile la el și realizează că e otrăvit. La un moment dat, este împușcat și leșină. Complotiștii cred că au scăpat de el, așteaptă cioclii, numai că se pomenesc cu el sângerând și spunând că îi va reclama Țarinei. Complotiștii se pierd cu firea, cred că Rasputin chiar e semi-zeu. El pleacă spre ieșire, iese în curtea Palatului, dar Iusupov ia buzduganul său moștenire de familie și îl ucide fără milă. Craniul, mandibula sunt sfărâmate, creierul lui Rasputin e împrăștiat. Cioclii sparg gheața pe Neva și îl aruncă acolo.

În dimineața următoare, pescarii la copcă îl găsesc. Țarina în delir, ordonă și Nicolae II nu poate spune nu, ca Rasputin să odihnească la Țarskoe Selo. În februarie începe Revoluția, în martie. Țarul abdică și ajunge în Siberia. În octombrie, Palatul de iarnă e ocupat de Lenin care venise cu bani nemțești să pornească o contrarevoluție care să scoată Rusia din război. Mormântul lui Rasputin este jefuit, iar corpul supus arderii și batjocurii publice.

În vara lui 1918, la Ekaterinbrug. Țarul, familia sa, adică moștenitorul, fiicele și soția sunt executați din ordinul lui Lenin. Documentele referitoare la Rasputin sunt încă parțial clasificate de către fostul KGB și Arhivele istorice din Federația Rusă.