Economiile Occidentului devin necompetitive și nici planeta nu e salvată – Răzvan Dumitrescu

Energia verde! Zero emisii, zero emisii, zero emisii sau… zero gândire? Aşa îşi începe jurnalistul Răzvan Dumitrescu editorialul cu privire la obiectivul „zero emisii” până în 2035. În opinia sa, este imposibil de realizat şi vine cu argumente clare.

Energia verde? În 2023 a fost cel mai mare consum de cărbune

Subiectul despre energia verde este cel mai mediatizat în ultima vreme. Problema este că nu ni se spune mare lucru despre acest proiect, scrie Răzvan Dumitrescu.

„Cifrele nu mint, oamenii, da! Să analizăm puțin acest obiectiv zero emisii până în 2035 și GREEN ENERGY. Culmea, 2023 a fost anul cu cel mai mare consum de cărbune pe plan mondial din istorie. Mișto! De ce, cum, ce nu ni se spune? Să luăm de exemplu China, fabrica lumii! China este și cel mai mare producător de energie electrică. A depășit în valoare absolută SUA încă din 2011, pentru că avea creștere industrială intensivă. Dar, atenție: China are 55 de centrale nucleare care dau 57GW și încă 22 în construcție, proiectate să adauge încă 24 GW….Pare enorm, nu?

Ei bine, în ciuda acestui fapt, energia nucleară reprezintă la ei doar…5% din necesar! Preponderent este cărbunele cu …53%! La așa valori uriașe e limpede cât contează politicile verzi din UE, la scară globală, nu? Te apucă râsul…sau plânsul, depinde din ce parte privești lucrurile! Dar China este și cel mai mare producător de panouri solare prin LONGi”, scris Răzvan Dumitrescu.

Scapi de dependență de petrolul și gazul rusesc dar cazi în dependență de echipamente chinezești

Răzvan Dumitrescu mai spune că ceva nu este în regulă cu planul Parlamentului European. Vrem energie verde, dar cu ce costuri? Trecem de la dependența rusească la dependență de prietenii rușilor, chinezii.

„Pe scurt și inginerește: UE depinde acum în mod fundamental de panourile din China, fabricate pe bază de structură energetică preopnderent pe cărbune… De aia panourile fabricate de ei sunt competitive la preț. Cu cât mai multe panouri și marfă comanzi de acolo, cu atât mai mult carbon aruncă China în atmosferă!

Nu e doar asta! Scapi de dependență de petrolul și gazul rusesc dar cazi în dependență de echipamente chinezești de energie verde! Treci de la dependența rusească la dependență de prietenii rușilor, chinezii. Ei se aprovizionează din ce în ce mai mult cu petrol și gaz din Rusia.

Alt fenomen: energia verde care nu e în bandă, e intermitentă (când nu-i soare nu-i curent în panouri, când nu-i vânt, nu dau curent eolienele) e și scumpă și produsele tale vor fi din ce în ce mai scumpe și necompetitive față de produsele celor care merg pe gaz, cărbune și petrol!”, mai arată jurnalistul de la Antena 3.

Energia verde în contextul în care China are amprenta de carbon 31,8%, UE doar 4.9%

Jurnalistul scoate în evidenţă un alt aspect important, pe care oamenii nu-l prea ştiu. Uniunea Europeană nu este cel mai mare poluator, ci China, SUA, India. Este imposibil să salvezi planeta cu cifrele de mai jos.

„Pe chinezi nici un guvern din SUA sau Europa de Vest nu-i poate obliga să abandoneze asta! Și nu e vorba doar de China. Adăugăm Rusia, India… În timp ce economiile VESTULUI devin necompetitive și nici planeta nu e salvată, reușești să te duci pe monopolul chinezesc în loc de cel rusesc! În urmă cu ceva ani, UE dădea cam 24% din PIB-ul Planetei, acum dă cam 13%!

UE este responsabilă de 4,9% amprenta de carbon pe plan mondial în timp ce China da 31,8%, SUA 14,4% , India 9,5% , Rusia 5,8%…Așa că, adunare plăcută! În numele salvării Planetei pe care tu UE nu o poți salva pe cifrele astea, ajungi să scazi economic, să devii necompetitivă, fix în momentul în care ai cea mai mare nevoie de competitivitate…

De ce? Păi își imaginează cineva că poți avea o industrie militară puternică, ce poate face față provocărilor actuale ( Rusia, Puțin, etc…) când economia ta se duce de râpă? Peste toate astea, ce faci dacă în SUA câștigă Trump, despre care se spune că abandonează Europa? Și bătut și cu banii luați?”, a concluzionat Răzvan Dumitrescu.