Justitie Emoții pentru Călin Georgescu. Decizia ar putea veni mai devreme decât se aștepta







Călin Georgescu ar putea afla mai repede verdictul în procesul referitor la anularea alegerilor. Magistrații Curții de Apel București s-ar putea pronunța astăzi în acest sens.

Călin Georgescu, în așteptarea verdictului

Luni, dezbaterile s-au întins pe durata a șase ore, însă instanța a decis să amâne pronunțarea deciziei.

„Amână pronunţarea, în temeiul art. 49 alin. 2 Cod de procedură civilă la 31.12.2024", conform informațiilor apărute pe portalul instanţelor.

Avocata fostului candidat la președinție a cerut recuzarea judecătoarei Cristina Ardeleanu, motivând că aceasta nu ar fi imparţială. De altfel, Ardeleanu este soţia unui procuror care lucrează la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Mai mult, Călin Georgescu și avocata lui au susținut că judecătoarea s-ar fi antepronunţat în timpul procesului.

Solicitarea a fost respinsă

Cererea avocatei fostului candidat la prezidențiale a fost respinsă de către un complet al Curții de Apel. În ultima zi anului, judecătoarea Cristina Ardeleanu ar urma să dea verdictul în acest proces.

Călin Georgescu şi Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept BEC și alte instituții implicate în organizarea alegerilor. Printre acestea se numără Ministerul Apărării, Statul Major al Apărării, Guvernul, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Serviciul Român de Informaţii.

Totodată, preşedintele Klaus Iohannis şi Elena Lasconi au fost dați în judecată. Luni, numeroși susținători ai fostului candidat au fost prezenți în fața Curții de Apel.

„Sper într-o justiţie profesională şi nu într-o justiţie politică", a spus el la ieșirea de la CAB.

Călin Georgescu: După 35 de ani, sunt convins că merită ca în România să existe dreptate

La ieșirea de la proces, fostul candidat la prezidențiale le-a mulțumit susținătorilor care l-au așteptat în fața instituției.

„Vreau să le mulţumesc românilor care au stat şi aşteptat această decizie de astăzi, care au stat în frig, au răbdat. După 35 de ani, sunt convins că merită ca în România să existe dreptate. Am asistat siderat la faptul că niciunul dintre pârâţi nu a avut niciun fel de dovadă, niciuna, zero. Au declinat orice clauză procedurală, deci declină şi prezenţa lor aici. (...) Aşteptăm o cauză dreaptă şi precisă pentru demnitatea şi onoarea poporului român. Mulţumesc din suflet pentru tot ce s-a întâmplat până astăzi, mulţumesc poporului român care este prezent în număr atât de mare (...) Deja am făcut istorie, pentru că modul de unitate a poporului român a dovedit asta. Sper într-o justiţie profesională şi nu într-o justiţie politică”, a declarat el.