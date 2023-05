Emoții mari în emisiunea Chefi la Cuțite. Unei concurente i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor

În timp ce participa la emisiune, în echipa lui chef Sorin Bontea, unei concurente i s-a făcut rău. Diana Inamahoro a căzut la pământ, fiind probabil epuizată de emoțiile trăite în timpul emisiunii.

Norocul a fost cu o altă concurentă care a lucrat ani mulți la o stație de ambuilanță și a cunoscut protocolul de intervenție în astfel de cazuri.

„Eu am fost la Salvare câțiva ani buni și am rămas cu primul instinct. I-am spus să inspire pe nas, să respire pe gură și a ascultat toate comenzile mele. Atunci m-am liniștit, am văzut că e pe drumul cel bun!”, a spus Mariana Zinner, în timpul emisiunii.

Chef Sorin Bontea a avut emoții serioase

Cazul a stârnit emoție în platoul emisiunii, toate cele trei echipe oprindu-se din orice activitate, până când medicii și-au încheiat intervenția

Chef Sorin Bontea a povestit că în prima fază nu a înțeles ce se întâmplă, dar că și-a revenit rapid și a ajutat echipa de medici.

„Dintr-odată i s-a făcut rău! A leșinat cumva. I s-a făcut rău”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

A fost nevoie de intervenția medicilor

În timpul show-ului de televiziune o echipă medicală a intrat în platou și i-a acordat concurentei primul ajutor medical.

După ce și-a revenit aceasta a povestit că i s-a făcut brusc rău, și și-a pierdut cunoștința.

„Mi s-a făcut rău, s-a adunat oboseala, nu am băut destulă apă. Nu am avut suficientă grijă de mine, am dat tot ce am putut în probă, am avut și un pic de emoții”, a dezvăluit Diane Inamahoro. Da, a fost foarte cald și mi-a venit să cad. Simt când vine. Le-am zis că nu trebuie să își facă griji pentru că nu e prima dată. Eu sunt sănătoasă de fel, dar au insistat să se asigure. Mi-am revenit complet, mai ales că au avut grijă de mine. Mulțumesc!”, a spus Diana Inamahoro.

Concurenta face parte din echipa lui chef Sorin Bontea alăturo de Mario Zahariea, Constantin Onuț, Adrian Hampu, Monica Pușcoiu, George Borșaru și câștigătoarea cuțitului de aur, Nina Hariton.