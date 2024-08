Macron intervine în scandalul arestării fondatorului Telegram. Mesajul președintelui Franței

Paris. Emmanuel Macron, președintele Franței a intervenit în scandalul momentului. El a comentat arestarea pe teritoriul francez a fondatorului platformei de mesagerie Telegram, Pavel Durov.

Pavel Durov a fost arestat de autoritățile franceze, în urmă cu două zile, într-o operațiune surprinzătoare. Măsura a stârnit numeroase controverse și comentarii cu privire la limitele libertății de exprimare.

Preşedintele francez a comentat decizia autorităților judiciare din Franța, cu privire la arestarea fondatorului Telegram. Emmanuel Macron a dat asigurări că măsura nu a fost luată în urma unei decizii politice. El a subliniat că Franţa este „ataşată libertăţii de exprimare şi comunicare”.

Pavel Durov, CEO-ul Telegram, a fost arestat în timp ce cobora din avionul său privat, pe un aeroport din Paris. Potrivit organelor de investigație, el a fost reținut pentru o serie de infracțiuni legate de aplicația Telegram.

Ancheta procurorilor francezi a vizat insuficienta moderare a platformei. Fondatorul platformei, a fost acuzat că nu a luat măsuri de limitare a utilizării Telegram în scopuri criminale și infracționale, scrie BBC.

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.

La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.

Dans un État de droit,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024