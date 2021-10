Emma Răducanu, discurs fabulos în română. Revelația tenisului mondial, sedusă de papanași, perișoare și sarmale

Emma Răducanu (18 ani, locul 23 WTA), revelația anului în tenisul mondial, a evoluat, marți seară, la Transylvania Open. Sportiva din Marea Britanie a întâlnit-o pe slovena Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA).

Emma Răducanu, victorie și discurs în limba română la Transylvania Open

Emma Răducanu a câștigat la capătul a trei seturi, scor 4-6, 7-5, 6-1. În primul act, jucătoarea britanică a avut mari probleme și a cedat. S-a impus în setul al 2-lea, iar în decisiv nu i-a mai lăsat nicio șansă adversarei, care n-a reușit să-și mai adjudece decât un game.

La finalul confruntării, Răducanu a fost intervievată de Alexandra Dulgheru și a ținut să vorbească în limba română. „Astăzi a fost un meci dificil, adversara mea a jucat foarte tare, iar eu n-am jucat așa bine. Am câștigat, iar acum simt multă bucurie.

E un turneu foarte bine organizat, îmi place România foarte mult. Mă simt ca acasă aici! Mâncarea mea preferată? Ciorba de perișoare, sarmalele, mămăliga, papanașii. Înainte de meci n-am mâncat ciorbă de perișoare, ci de legume. Și mai aștept puțin și o să mănânc niște sarmale.

„A fost greu să revin după primul set. Nu am reușit să returnez bine azi”

Înseamnă mult pentru mine să joc în țara tatălui meu. Mulțumesc tuturor pentru încurajările primite astăzi și în toată această săptămână. Mi-e puțin rușine, dar dacă mai stau aici, voi fi mai bună la acest capitol (n.r. – comunicarea în limba română)”, a spus sportiva cu tată român și mamă chinezoaică.

„A fost greu să revin după primul set. Nu am reușit să returnez bine azi. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să joc aici, în România. Sunt tristă că nu sunt spectatori, dar m-am bucurat de prezența lor la antrenamente. Nu am jucat cu Ana Bogdan, dar am vorbit cu ea și e o fată foarte drăguță, foarte veselă. Abia aștept să joc cu ea”, a mai afirmat Răducanu la Digi Sport.