Monden Emma Răducanu, de la Porsche la Dacia. A pierdut definitiv mașina de lux







Emma Răducanu este nevoită să conducă din nou mașina ei veche, Dacia Sandero second-hand, după ce Porsche-ul de lux pe care îl primise ca parte a unui parteneriat a fost luat înapoi de firma din Germania.În urmă cu doar câteva zile, Porsche a retras mașina de lux de 125.000 de lire sterline, un 911 Carrera GTS Cabriolet, pe care jucătoarea de tenis o primise în 2022, după ce devenise ambasador global al mărcii germane în urma triumfului său la Flushing Meadows.

Emma Răducanu, de la Porsche la Dacia

Emma a fost văzută la volanul mașinii Dacia Sandero, cumpărată cu 5.000 de lire sterline cu patru ani în urmă. Sportiva a spus că nu o deranjează să conducă o Dacia și că această mașina are o valorea sentimentală pentru ea.

„Tatăl meu este român și prima sa mașină a fost o Dacia, așa că am o legătură personală cu această marcă. Am cumpărat-o second-hand și am grijă de ea, nu o voi da niciodată”, a declarat Emma.

Devenise ambasador Porsche

După succesul său de la US Open, Emma Răducanu a semnat un contract de sponsorizare cu Porsche. Ea a primit un Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet, mașina la care visa de multă vreme.“Pentru mine, să fiu ambasador al Porsche este un vis devenit realitate. Este una dintre mărcile pe care le-am admirat dintotdeauna și a fost întotdeauna o sursă de inspirație. Porsche 911 este mașina mea preferată – atât de unică și frumoasă”, a spus Emma la vremea respectivă.

Sponsorizarea ar fi fost anulată din cauza accidentărilor

Se zvonește că sponsorizarea a fost anulată după ce jucătoarea de tenis s-a accidentat. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al Porsche a asigurat publicul că parteneriatul cu Emma rămâne valabil și că relația lor este la fel ca înainte. Pe de altă parte, un apropiat al sportivei a spus că aceasta nu mai are nicio treabă cu Porsche, potrivit Daily Mail.