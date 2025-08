Emisarul lui Trump va merge în Rusia. Când este planificată vizita

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat duminică că emisarul său special, Steve Witkoff, va merge în Rusia „miercuri sau joi”, după ce i-a dat un ultimatum liderului de la Kremlin pentru a opri războiul din Ucraina. „Cred că vizita va avea loc săptămâna viitoare, miercuri sau joi”, a declarat liderul de la Casa Albă, potrivit AFP.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a anunțat că două submarine nucleare, trimise după o dispută online cu fostul președinte rus Dmitri Medvedev, se află acum „în regiune”.

El nu a precizat dacă submarinele sunt cu propulsie nucleară sau dacă sunt echipate cu ogive nucleare. De asemenea, nu a oferit detalii despre locațiile în care au fost trimise, menționând că acestea rămân secrete.

Trump says his special envoy, Steve Witkoff, may visit Russia this week — possibly Wednesday or Thursday.

