Emirates își dublează flota cu Boeing 777‑9. Implicațiile pentru industria aerospațială

Emirates a anunțat luni, în prima zi a Dubai Airshow 2025, că a plasat un ordin important pentru 65 de aeronave Boeing 777‑9, în valoare de 38 de miliarde de dolari la prețurile de listă.

Potrivit companiei, această mișcare consolidează angajamentul pe termen lung față de producția aerospațială din SUA și susține un număr semnificativ de locuri de muncă în industrie.

Emirates precizează că noile aeronave sunt propulsate de motoare GE 9X, iar acest ordin adaugă 130 de unități GE9X la comanda deja existentă, ridicând totalul la 540 de motoare GE9X.

Prin această achiziție, portofoliul total al Emirates cu Boeing ajunge la 315 aeronave wide-body, din care 270 aparțin familiei 777X, alături de 10 avioane 777 de marfă și 35 de Boeing 787.

Acordul include și opțiuni pentru conversia unor aeronave comandate în variante diferite: Emirates poate transforma comanda de 777‑9 în 777‑8 sau într-un posibil 777‑10, o versiune mai mare a familiei 777X.

Potrivit comunicatului Emirates, această opțiune oferă un sprijin semnificativ studiului de fezabilitate al Boeing pentru dezvoltarea modelului 777‑10.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, președintele și directorul general al Emirates Airline & Group, a declarat:

„Emirates este deja cel mai mare operator mondial de Boeing 777 și ne extindem angajamentul față de program prin comenzi suplimentare în valoare de 38 miliarde de dolari pentru 65 de Boeing 777‑9 și 130 motoare GE9X.”

El a adăugat că fiecare din aeronavele comandate a fost integrat „cu atenție în planul de expansiune al Emirates, care este aliniat cu planurile de creștere ale Dubaiului.”

În ceea ce privește sprijinul pentru studiul 777‑10, Sheikh Ahmed afirmă:

„Suntem deschiși ca producătorii să construiască aeronave cu capacitate mai mare… susținem complet studiul de fezabilitate al Boeing pentru a dezvolta 777‑10 și avem opțiuni de a ne converti ordinul în 777‑10 sau 777‑8.”

Stephanie Pope, președinte și CEO al Boeing Commercial Airplanes, a transmis:

„Suntem profund onorați că Emirates a ales din nou familia Boeing 777X pentru a susține creșterea viitoare a flotei sale și rețeaua globală.”

Russell Stokes, președinte & CEO pentru motoare comerciale și servicii la GE Aerospace, a spus:

„Comanda suplimentară GE9X reflectă încrederea Emirates în tehnologia și echipa noastră.”

Emirates evidențiază că ordinul reprezintă „un angajament masiv pe termen lung față de producția aerospațială din SUA”, generând „sprijin pentru sute de mii de locuri de muncă de înaltă valoare” pe durata programelor Boeing și GE.

Totodată, Emirates subliniază că livrările aeronavelor comandate ar urma să continue până în 2038, implicând un angajament de durată care susține industria americană.

În comunicatul oficial, Emirates afirmă că primele livrări pentru noile Boeing 777‑9 sunt așteptate începând cu trimestrul al doilea al anului 2027.

Comanda Emirates confirmă continuarea parteneriatului său de lungă durată cu Boeing și GE, chiar dacă familia 777X s-a confruntat anterior cu întârzieri de certificare.

Mai mult, decizia vine într-un moment în care cererea pentru aeronave wide-body rămâne ridicată, iar companiile aeriene caută soluții scalabile și eficiente pentru rutele lung-curier.

Pentru Boeing, este un semnal puternic de sprijin pentru programul 777X și pentru potențialul viitor al unei versiuni mai mari, 777‑10.

Pentru GE Aerospace, ordinul întărește poziția companiei în furnizarea de motoare de ultimă generație pentru avioanele mari.