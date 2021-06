Numele „eminentului jurist” Nicolae Radu, lansat pe piața informațiilor despre Revoluția din decembrie 1989 versus lovitura de stat, de către Gelu Voican Voiculescu. M-am întrebat insistent, pe bună dreptate, cine este acest „eminent jurist”, care a scris textul decretului de patru pagini, care a stat la baza constituirii așa-zisei instanțe care i-a judecat, i-a condamnat în câteva ore și i-a și executat în ziua de Crăciun pe soții Ceaușescu. Ei bine, am aflat.

„Eminentul jurist” invocat de Gelu Voican Voiculescu și căruia alaltăieri nu i-am dat de urmă m-a preocupat în mod special. Și am convingerea că prezența acestuia în epicentrul evenimentelor care au condus la asasinarea cuplului Ceaușescu va trezi și interesul unor specialiști de primă mărime în istoria recentă, cum este de pildă Alex Mihai Stoenescu.

De ce? Pentru că, după cum pretinde Gelu Voican Voiculescu, acesta a redactat pe patru pagini un document fundamental legat de lichidarea foștilor conducători. Și extrem de interesant este de asemenea că Ion Iliescu, de profesie inginer, specialist în ape, a luat cele patru pagini, le-a studiat și le-a redus la o singură pagină. Și așa a ieșit decretul fatal pe care el l-a semnat, neavând oficial nicio calitate în statul român.

Dar cine este Nicolae Radu? Oricât am cotrobăit prin arhivele internetului, nu am dat de el. În consecință, l-am contactat pe Gelu Voican Voiculescu, întrebându-l cine este acest Nicolae Radu, pe ce s-a bazat atunci când l-a etichetat drept un „eminent jurist” semnalându-i pentru prima dată în istorie prezența în interviul pe care l-a acordat tânărului istoric Alice Barbu și veteranului în presa de investigație Dan Andronic, la rândul său absolvent al Facultății de Istorie.

Răspunsul lui Gelu Voican Voiculescu a fost că acest Nicolae Radu i-a fost recomandat de Cazimir Ionescu, care făcea și el parte la acea dată din cercul restrâns al puterii. Am încercat să-l contactez pe Cazimir Ionescu, dar acesta nu a răspuns. În consecință, am dat publicității editorialul. Iată însă că ieri am fost contactat de Cazimir Ionescu. Acesta mi-a comunicat sec că nu el l-a recomandat pe Nicolae Radu. Iar prima reacție a fost să mă infomeze că nici nu-l cunoștea.

Ulterior, într-o discuție mai detaliată, și-a amintit că, într-adevăr, își făcuse apariția acest personaj în cercul extrem de restrâns al puterii, care se crea la acea dată. Dar nu fusese adus acolo de el, ci făcea parte pur și simplu din grupul Iliescu-Brucan-Voiculescu. Numele său însă se scrie altfel de cum era consemnat în Evenimentul Zilei și de cum l-am preluat eu. Deci nu Nicolae ci Neculae.

Și ce să vezi? Utilizându-i numele corect, l-am putut identifica. Omul este, așa cum bănuiam, o nulitate în materie juridică. În schimb, avea o calitate care l-a calificat pentru a redacta documentul care a stat la baza asasinării soților Ceaușescu. Studiase la Moscova, la Academia Lomonosov. Făcuse parte carevasăzică nu numai din grupul de inițiați, ci și din cercul restrâns al conspiratorilor dirijați de Moscova. Mai mult, la fel ca și cei mai mulți dintre tovarășii de drum ai lui Iliescu, s-a întors de la Moscova nu numai cu o diplomă de studii, nu numai cu un angajament față de statul sovietic, ci și cu o soție.

Drept mulțumire pentru contribuția avută la asasinarea cuplului Ceaușescu, Ion Iliescu l-a plasat pe primele două liste întocmite și care alcătuiau întâia conducere post-Ceaușescu, după care l-a ajutat să facă parte din primul Parlament al României. Aceasta este, pe scurt, povestea „eminentului jurist”, care a intrat în scenă, și-a făcut treaba, și-a îndeplinit misiunea, după care a dispărut la fel de rapid cum apăruse.

Așadar, avem încă un mister dezlegat.