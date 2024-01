Emily Pellegrini, „cel mai sexy model din lume”. În aceste zile, influencerii din social media creați de inteligența artificială se distrează de minune. De exemplu, Aitana Lopez, cunoscută și sub numele de Fit Aitana, un model spaniol care a câștigat 110.000 de urmăritori pe Instagram în doar patru luni, deși exista doar online.

Ea a fost creată și machiată de o firmă de comunicare, dar arăta ca o persoană reală. S-a dovedit că nu era singurul personaj digital hiperrealist care era popular pe rețelele de socializare și care făcea sume uriașe de bani pentru cei care le făceau, prin reclame, sponsorizări și conținut personalizat plătit.

Cum s-a născut Emily Pellegrini

Un model digital pe nume Emily Pellegrini, care respectă regulile ChatGPT, a primit multă atenție în știri în ultima vreme, ceea ce a stârnit unele controverse.

Cineva care a făcut-o pe Emily Pellegrini a declarat: „Am întrebat Chat GPT cum arată fata visurilor bărbatului obișnuit, iar acesta a spus că are părul șaten, picioare lungi, așa că așa am făcut-o.” „Scopul a fost să o fac frumoasă și plăcută”. Am încercat să o fac să pară cât mai reală posibil.

Emily primește mereu complimente pe Instagram și mesaje de la bărbați care vor să o ducă în Dubai sau la cine de lux pentru că ei cred că arată minunat. Persoana care se dă drept Emily Pellegrini vorbește cu ei pentru ca trucul să fie mai convingător, dar nu vrea să spună cine este.

Fabrică de bani

Aceasta spune: „Chiar nu vreau să fiu văzută. Nu vreau să fiu pe internet ca marile nume care trebuie să posteze în fiecare zi videoclipuri cu ceea ce fac și mănâncă. Nu mă interesează asta.”

Dacă stau să mă gândesc bine, de ce să le spui cine ești și să strici ceva bun? Emily Pellegrini este aici doar de patru luni, dar deja îi aduce creatorului ei aproximativ 10.000 de dolari pe lună pe Instagram și Fanvue, iar numărul celor care o urmăresc crește în fiecare zi. În plus, ea are deja o soră pe nume Fiona Pellegrini, care este blondă și are aproximativ 30.000 de urmăritori pe Instagram.

Emily Pellegrini are și o soră

Persoana care a creat-o pe Emily Pellegrini a declarat: „Am în plan să lansez un al treilea și un al patrulea model, dar nu atât de curând. Cea de-a treia va fi o roșcată, dar nu are încă un nume”.

Să te ocupi de conturile a două modele cunoscute de pe Instagram nu este atât de simplu pe cât pare. Se spune că persoanele care se ocupă de aceste conturi au lucrat la început 14-16 ore pe zi pentru a le face să arate perfect. Ei încă lucrează opt ore pe zi, șapte zile pe săptămână, potrivit insiderpaper.