Astazi este o zi mare! Am luat traseul din primaaaaaaaaa si cel mai important, ma simt sigura pe mine la volan! Nu am cuvinte sa ii multumesc lui Liviu de la @scoala.drive.safe. Am inceput scoala de doua ori inainte insa nu am reusit sa o termin in Romania, pana acum! A treia oara-i cu noroc! Am luat carnetul in America ce-i drept insa din pacate acesta expira in sase luni pentru cei care nu sunt cetatetini si trebuie reinnoit. Nu aveam drum in State si am zis bai! Trebuie sa iau carnetul! Sunt extrem de fericita! Saptamana viitoare imi vine carnetul si ne vedem in trafic! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️