Pentru Emily Burghelea, scandalul de la Acces Direct a fost unul dintre cele mai dure și triste momente din viața ei. Cu toate acestea, Emily pare că a trecut cu brio peste acest obstacol și a învățat să se bucure din nou de viață.

După ce și-a dat demisia, Emily Burghelea a fugit în lume și, cu sau fără voia ei, s-a îndrăgostit.

Recent, aceasta a postat un mesaj extrem de emoționant pe rețele sociale. „Te iubesc de multă vreme și totuși TU reușești să mă surprinzi mereu! În vârf de munte, unde oamenii sunt rari și brazii deși, unde nu există magazine, la zeci de kilometri depărtare de oraș, unde nici măcar taxiurile nu urcă….. TU ai reușit să trimiți acest buchet superb de flori tocmai de la București și ai reușit să mă faci să plâng de bucurie. Este prima dată când stau departe de tine mai mult de două zile…Mi-a fost greu dar TU ai știut cum să-mi alini dorul! Te iubesc, te iubesc, te iubesc! ❤️ Ne vedem în cateva ore”, a scris Emily pe Instagram,, în dreptul fotografiei în care ține în brațe un mare bughet de flori.

”E Dani Mocanu”, ”Nu mai pot de voi doi”, ”Când îl vei prezenta?”, ”Frumos gest de iubire”, ”Te iubesc, ești o fată frumoasă”, sunt comentariile pe care Emily le-a primit imediat.

Ulterior, Emily a postat o fotografie în care bărbat care o masează pe spate. Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Închide ochii si relaxeaza-te. Ce simți? Ce auzi? Unde-ți zboară mintea? Te pierzi în zgomotul de fundal sau reușești să fii una cu trupul mintea și sufletul tău? Ești prezent? Trăiești fiecare moment din viața ta sau uneori nu știi cum trec zile întregi? Ești fericit? Ce te face fericit? În preajma cui poți fi tu însuți? Cine ești tu când nu te vede nimeni? Te consideri un om bun? Care crezi că este scopul vieții tale? Întreabă-te. Întreabă-te mereu”.

„După un drum lung dar frumos cu trenul, am ajuns la Sibiu, am luat autocarul până în vârful muntelui și iată-mă! Sunt în sfârșit în Păltiniș, lângă un șemineu, citind o carte bună. Voi sta aici câteva zile pentru că particip la un eveniment foarte interesant care se numește Reborn Retreat. Un fel de Detox Spiritual. Interesant, așa-i? Sunt fascinată de aceste subiecte. Poate ar trebui să vorbesc mai mult despre asta aici, pe insta! Ce spuneti? Let me know❤️ LOVE”, avea să mai scrie Emily, potrivit Cancan.