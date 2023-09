Cine este Emilian Sabău. Performanțele sale l-au dus pe coperta revistei Sports Illustrated

Emilian Sabău este un orădean cu performanțe în tenisul de masă. A început să joace într-un cadru organizat atunci când avea vârsta de nouă ani. A făcut parte din clubul sportiv Flamura Roșie Oradea acolo unde l-a avut ca antrenor pe Tiberiu Guttman. La acea vreme, existau doar două cluburi de tenis de masă în Oradea, iar între ele era o rivalitate foarte mare.

Ajuns la vârsta de 81 de ani, Emilian Sabău a vorbit despre cariera sa și victoriile obținute de-a lungul timpului. Primul moment important al carierei sale în tenisul de masă a fost în anii 1956-1957. Atunci a fost organizat Festivalul Mondial al Tineretului și Studenților, eveniment care avea loc odată la doi ani. Festivalul s-a ținut la Moscova și puteau participa doar jucători din țările est Europene.

Pentru a obține un loc la FMTS, trebuia să treci de o selecție internă. În România, calificarea la acest eveniment sportiv era o altă competiție. Participau la FMTS câștigătorii fiecărei discipline sportive din cadrul Spartachiada de Iarnă a Tineretului. Competiția se adresa exclusiv sportivilor neprofesioniști, indiferent de vârstă.

În cadrul unui interviu, orădeanul și-a amintit de prima sa victorie. Avea doar 14 ani, iar în finala națională a jucat contra unui sportiv de 29 de ani. Deși a câștigat, nu a putut merge la campionatul de la Moscova din cauza vârstei.

„A fost prima mea victorie importantă reușind să câștig locul întâi pe țară atât la simplu cât și la dublu. Aveam doar 14 ani, iar în finală am jucat cu un sportiv din București care avea 29 de ani. A fost prima victorie națională a unui sportiv din Oradea la tenis de masă. Din păcate însă, din cauza vârstei, pentru că nu aveam nici buletin și nici pașaport, nu am putut pleca la Moscova”, a povestit Emilian Sabău în cadrul interviului acordat celor de la crisana.ro .

Chiar dacă nu a putut participa la FMTS, jucătorul de tenis de masă spune că victoria națională i-a deschis drumul în acest sport. A avut ocazia să joace cu mai mulți campioni mondiali, iar la 16 ani a devenit campion național la dublu mixt și vicecampion național la dublu masculin în cadrul Campionatului Național de juniori.

„Acel succes mi-a deschis drumul spre performanță fiind imediat convocat la întrunirile anuale ale celor mai buni jucători din țară. Am avut ocazia să joc cu Radu Negulescu, Adalbert Rethi (campioni europeni la echipe), Geta Pitica, Maria Alexandru și chiar cu Angelica Rozneanu, campioană mondială. La vârsta de 16 ani am devenit campion național la dublu mixt și vicecampion național la dubu masculin în cadrul Campionatului Național de juniori care s-a desfășura la București”, își amintește cu drag Emilian Sabău.

Emilian Sabău spune că a urmat o perioadă bună din punct de vedere sportiv. A participat la mai multe competiții în străinătate și mereu se întorcea acasă cu rezultate bune. Se afla în plină ascensiune, însă părinții l-au obligat să renunțe la tenis de masă pentru a se concentra pe studii.

A intrat la o facultate din Galați, iar mai bine de cinci ani nu a mai jucat deloc tenis de masă.

„Au urmat mai multe concursuri în străinătate la care am participat și de la care m-a întors mereu cu rezultate bune. Din păcate însă, în ultimul an de liceu, din cauza insistențelor părinților mei, am fost obligat să renunț la această pasiune pentru a mă ocupa mai intens de pregătirea pentru admiterea la facultate într-o perioadă în care concurența era uriașă. În acele vremuri, dacă nu intrai la facultate erai luat în armată și pierdeai doi sau trei ani din acest motiv. Timp de 5 ani am fost student la Galați acolo unde nu am practicat deloc acest sport”, a povestit orădeanul.