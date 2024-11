Monden Emil Mitrache, despre perioada în care juca în serialul La bloc. A avut succes, dar nu s-a îmbogățit







„La bloc”, care a debutat în 2002, i-a adus lui Emil Mitrache rolul „Americanului” în sezonul al doilea, după ce actorul a discutat cu Dragoș Moștenescu, unul dintre scenariștii serialului. Inițial, personajul trebuia să se numească „Blondu”. Actorul s-a bucurat de un succes formidabil, dar n-a reușit să se îmbogățească din actorie.

Câți bani primea Emil Mitrache pentru serialul La bloc

Emil Mitrache a spus că primea între 200 și 250 de dolari pentru fiecare episod. El a declarat că muncea foarte mult și că era obositor. Acesta a zis că este curios cât ar cere actorii din ziua de azi pentru o zi de filmare.

„Nu aș putea spune. Eu zic că la cât am muncit și munceam, atunci era un câștig decent. La 8.30 trebuia să fim în Buftea și filmam până la 23.00, 0.00 și 1.00 am filmat. Du-te în București, dimineața iar la 8.30 în Buftea. Adică era foarte obositor și gândește-te că primeam textul în acea dimineață și învățam scenele pe loc. Ceea ce pentru cine nu a încercat niciodată îi rog să încerce să vadă cum este și cât ar cere ei în ziua de astăzi. Da, l-aș întreba, de exemplu, și pe Bobonete el cât ia astăzi pe episod, dar noi asta… a fost mai bine pentru noi că filmam, ajunsesem să filmăm și câte două episoade pe zi, pentru că se monta în car, adică se evitau anumite cheltuieli”, a spus actorul.

A avut succes, dar nu s-a îmbogățit

Actorul a mai spus că nu s-a îmbogățit din serialul „La bloc”, dar că a reușit să facă niște economii. El a declarat că este norocos pentru că nu a făcut până acum credit, dar că nu știe ce îi pregătește viața.

Emil Mitrache nu știe ce va urma

„Dacă m-am îmbogățit, NU! Dar într-adevăr, am reușit să fac niște economii. Eram și singur atunci, nu aveam cheltuieli cum am în ziua de astăzi, cu doi copii și da, am putut să îmi iau și eu o casă. Nu știu dacă aveam un salariu de inginer dacă reușeam să îmi cumpăr o casă sau trebuia să fac un împrumut, un credit. M-am ferit și zic Doamne ajută că nu am făcut credit în viața asta, încă, până acum. Cine știe ce o să vină”, a mărturisit Emil Mitrache în emisiunea lui Denise Rifai.