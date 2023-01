Îl mai știi pe Americanul din serialul „La Bloc”? S-a lăsat de actorie și are o meserie total diferită

Serialul „La bloc” are 13 sezoane 525 de episoade. Au fost 2.620 de ore de filmare în 6 ani. Însă puțin își mai amintesc un detaliu important: primul copil născut în direct, la PRO TV.

Mariana Dănescu, actrița care a interpretat-o pe Lili Jurca, a rămas însărcinată în timpul filmărilor. Astfel, scenariștii au fost nevoiți să schimbe puțin povestea pentru a păstra personajul „Lili”.

Mihăiță, fiul actriței Mariana Dănescu, s-a născut direct în lumina reflectoarelor, nașterea lui fiind filmată și difuzată la TV.

„Nașterea lui Mihăiță a fost cel mai emoționant moment din viața noastră, iar clipa venirii lui pe lume a fost cu atât mai speciala, cu cât s-a împletit foarte frumos cu evenimentele din serial. Nașterea în direct, la care au participat toți colegii mei, ne-a apropiat foarte mult și ne-a transformat într-o familie”, spunea actrița Dănescu în urmă cu ceva timp, potrivit feminis.ro.

Mariana Dănescu este în continuare actriță, însă a preferat să își continue cariera în teatru.

Nelu Curcă trăiește la mănăstire

Nelu Curcă a fost unul dintre cele mai îndrăgite personaje din serial. Cu toate că a avut mare succes, actorul Mihai Coadă a simțit că televiziune, implicit și actoria, nu i se mai potrivesc. Acesta a luat calea celor sfinte și își petrece mare parte din timp la Mănăstirea Turnu din județul Prahova.

Mihai Coadă a recunoscut în urmă cu mai mult timp că nu s-a mai simțit în largul lui după ce o parte din echipa PRO TV a plecat la Kanal D.

„Am intrat greu în serial, am tot refuzat să mă duc la casting, ei au tot insistat. Dumnezeu mi-a dat gândul că prea insistă şi să mă duc că e un semn. Făcuseră un episod pilot cu altcineva şi nu i-a plăcut lui Adrian Sârbu, directorul PRO TV de atunci, şi au vrut să caute un actor din provincie, o altfel de tipologie. M-au văzut într-o piesă şi m-au plăcut. Nu mai păstrez legătura cu nimeni din serial pentru că eu am mersul meu duhovnicesc şi ei n-au avut tangenţe cu asta. Din păcate, lucrurile s-au schimbat pe parcurs, au plecat o parte din colegi la Kanal D şi eu am rămas cu o echipă nouă, care nu mi-a plăcut, nu eram în largul meu. În meseria asta e uzura foarte mare, slăbeşte memoria, vederea, vocea îţi e afectată, având roluri multe în teatru. N-am făcut un control, dar e posibil să fi avut nişte noduli pe coarda vocală. Mă resimţeam după fiecare spectacol şi mă durea în gât. M-am decis să ies la pensie, a mai spus actorul, care a refuzat nişte roluri din cauza limbajului, deşi i s-a explicat că asta se cere”, a mai spus actorul pentru wowbiz.ro

Nea Popa și Americanul, prieteni și după „La bloc”

Nea Popa a rămas tot nea Popa. Actorul Tudorel Filimon a mărturisit, pentru libertatea.ro, că până și nepoții îi spun tot Popa, mai exact „bunicul Popa”: „Nu mă mai scoate nimeni din nea Popa! Ba chiar am ajuns ca cei mai mici să-mi spună bunicul Popa. Nu mă supără nimic din astea, nici nu se pune problema, fiindcă îmi arată ce influență a putut avea primul sitcom românesc”

Tudorel Filimon păstrează legătura în continuare cu Emil Mitrache, actorul care l-a interpretat pe Americanul. Cel din urmă este în prezent ghid turistic și pare să-i placă mult această meserie.

„Mai vorbesc cu Americanul, cu actorul Emil Mitrache. M-am revăzut cu el. Din câte știu încă este ghid turistic, preia turiștii de la aeroport, îi cazează, le arată România, cred că este obositor, dar lui îi place”, a mai spus nea Popa pentru sursa citată.