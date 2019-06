Artistul care a cunoscut celebritatea în Statele Unite, dar a ales România. Emil Bîzgă: „Sunt un patriot!”

Trompetistul Emil Bîzgă, 48 de ani, este unul dintre cel mai bine cotați muzicieni români, cu o bogată experiență internațională. A plecat de tânăr din România, s-a școlit în străinătate, unde a susținut sute de concerte, a colaborat cu artiști de top, însă a decis să revină acasă. Originar din Iași, Emil Bîzgă continuă să performeze în țara natală, în ciuda problemelor de natură politică, socială și economică.





Emil Bîzgă a studiat muzică clasică și jazz la București, Malmo, Hannover și New Jersey. Deși a excelat pe scenele internaționale, după revenirea în țara natală, s-a lovit de mai multe uși închise. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru EvZ, artistul a povestit cele mai importante momente din cariera sa și totodată, a făcut o radiografie societății românești.

Colaborarea cu Ray Charles, rampă de lansare

Emil Bîzgă abordează mai multe genuri muzicale, iar portofoliul său reflectă calitatea sa artistică: „Am stat aproximativ 7-8 ani în Statele Unite, sunt și cetățean american. Am îmbinat muzica clasică și jazzul, alături de marii instrumentiști. De exemplu, am studiat cu marele trompetist de jazz Wynton Marsalis, apoi am mai avut plăcerea să cânt cu celebrul vocalist Tony Benett și cu mulți alți muzicieni de top de pe teritoriul SUA, dar mai puțin cunoscuți la noi. Am și înregistrat un CD în America, «Acacia Flower»... Apoi, undeva prin 2012 am revenit în țară. De aproximativ doi ani de zile, sunt trompetist la Filarmonica din Ploiești”, a dezvăluit artistul.

Colaborarea cu celebrul Ray Charles (foto) i-a dat o forță extrem de puternică lui Emil Bîzgă, care l-a împins să-și atingă obiectivele: „Ne-am cunoscut la Festivalul de la Brașov, Cerbul de Aur, la care Ray Charles a fost invitat. În acel moment eram solo trompetist la Radiodifuziunea Română și la un moment dat, organizatorii au primit un e-mail de la Ray Charles, care spunea că vrea un solo de trompetă. La acea vreme aveam vreo 21- 22 de ani și au venit toți către mine, pentru că eram singurul care improvizam, pe partea de trompetă. Inițial, m-am blocat, dar am acceptat. A fost vorba despre un blues, nu ceva prea complicat pentru mine. Îmi aduc aminte că s-a întors (n.r. - Ray Charles) către mine și chiar dacă nu vedea, mi-a arătat semnul «OK». Din acel moment, s-a produs ceva în interiorul meu și am spus că trebuie să plec din țară, să fac performanță, să ajung în America, să cânt jazz cu cei mai buni. M-a ambiționat foarte mult întâlnirea cu Ray Charles. A fost o rampă de lansare”, a declarat trompetistul.

Johnny Răducanu, mentorul lui Emil Bîzgă

Johnny Răducanu, Marius Popp și Mircea Tiberian sunt doar câteva dintre vedetele jazzului românesc cu care a colaborat Emil Bîzgă. Johnny Răducanu era mereu sufletul petrecerii, își aduce aminte trompetistul: „În ’95-’96, țin minte că am plecat cu el și toată gașca din Gara de Nord, cu trenul, la Festivalul de Jazz de la Costinești. Eram student atunci, iar Johnny ne ținea de vorbă, avea o energie extraordinară, ne spunea tot felul de întâmplări. Noi trebuia să coborâm cu toții, într-un timp foarte scurt, cu instrumente, cu tobe, cu contrabas, cu saxofoane. Vă dați seama că au coborât trei muzicieni și restul am rămas în tren. La un moment dat, Johnny a tras semnalul de alarmă, a oprit trenul și a spus: «Toți muzicienii de jazz, jos!». Ne-a oprit undeva într-un câmp, prin porumb. Am coborât, iar Johnny a spus «Mergeți prin porumb, pe burtă, pentru că ne prind controlorii și ne dau amendă!». Ne-am conformat, am mers vreo 100 de metri și când am ajuns la hotel, toți eram murdari, plini de pământ. Ne aștepta presa, au râs jurnaliștii de au leșinat”, și-a amintit Emil Bîzgă cu zâmbetul pe buze.

