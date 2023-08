Elton John a ajuns de urgență la spital. Cântărețul britanic Elton John, în vârstă de 76 de ani, a fost internat în spital. Acesta a căzut în casa sa din Nisa. Potrivit ziarului Nice Matin, incidentul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 august.

În dimineaţa de luni, starul a fost internat într-un spital din Monaco. Artistul s-a ales în urma căderii cu răni uşoare, însă s-a decis că trebuie să rămână su supravegherea medicilor. Starea de sănătate a artistului nu a fost făcută publică. La fel, nu au fost făcute publice nici circumstanţele incidentului.

Problemele de sănătate se ţin lanţ de marele interpret

Este de remarcat faptul că în ultimii ani, problemele de sănătate par să îl urmărească pe celebrul cântăreţ. În 2020, Elton John a anulat un turneu din cauza pneumoniei din care cauză şi-a pierdut vocea.

Cu câțiva ani mai devreme, artistul a suportat o operație complicată după ce, în 2017, a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

După o intervenție chirurgicală de îndepărtare a celulelor canceroase, starea de sănătate a interpretului s-a înrăutăţit. Elton a ajuns la terapie intensivă, iar apoi s-a dovedit că avea și o infecție.

Elton John scrie în memoriile sale că medicii nu i-au dat nicio garanție. Dimpotrivă, doctorii i-au spus că mai avea doar 24 de ore până la moarte.

Elton John attending the premiere of Rocketman as part as 72nd Cannes Film Festival in Cannes, France on May 16, 2019. Photo by Julien Reynaud/APS-Medias/ABACAPRESS.COM

Celebritatea lui Elton John

Elton John este un muzician britanic de succes care a primit o mulțime de premii prestigioase. Este câştigător Grammy, Oscar, Globul de Aur, Tony și altele. Printre cele mai populare melodii ale sale se numără „I’m Still Standing”, „Sacrifice”, „Cold Heart”, „Don’t Go Breaking My Heart”, „Hold Me Closer” și altele.

Se știe că Elton John a avut o influență notabilă asupra dezvoltării muzicii rock. Este unul dintre cei mai de succes interpreți ai anilor 1970 și fondatorul unea dintre cele mai de succes trupe rock din Marea Britanie.

Elton John şi-a luat rămas bun de la publicul britanic la sfârşitul lunii iunie, pe scena festivalului de muzică Glastonbury, din sud-vestul Angliei. Artistul a terminat turneul internaţional de adio pe 8 iulie la Stockholm, pe Pyramid Stage, scena cea mai importantă a evenimentului.