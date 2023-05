Elon Musk spune că munca de la distanță este un concept „greșit din punct de vedere moral”

Elon Musk a avut marți câteva cuvinte dure la adresa celor care lucrează la distanță, întrebând de ce este corect ca aceștia să lucreze de la distanță, în timp ce cei care le pregătesc și le livrează mâncarea nu pot face acest lucru.

„Este aiurea să presupui că ei trebuie să meargă la muncă, când tu nu trebuie să mergi”, a declarat Musk într-un interviu acordat lui David Faber de la CNBC. „Nu este doar o chestiune de productivitate. Cred că este greșit din punct de vedere moral”.

Miliardarul a comparat munca la distanță cu un scenariu de tipul „și sătul și cu punga plină nu se poate” și a spus că el crede că „clasele de laptopuri trăiesc în la la land”.

„E ca și cum, într-adevăr, ai de gând să lucrezi de acasă și îi vei face pe toți cei care ți-au făcut mașina să vină să lucreze în fabrică?”. a spus Musk. „Îi vei face pe cei care îți fac mâncarea care este livrată să nu poată lucra de acasă? Știi, oamenii care îți repară casa, nu pot lucra de acasă, dar tu poți? Vi se pare corect din punct de vedere moral? Este o încurcătură”.

Munca la distanță nu este văzută cu ochi buni de fondatorul Tesla

Musk a spus că el crede că lucrătorii la distanță trebuie „să se dea jos de pe calul moral cu rahatul cu munca de acasă, pentru că le cer tuturor celorlalți să nu lucreze de acasă în timp ce ei o fac”.

CEO-ul Tesla a adăugat că el crede că există unele excepții de la necesitatea muncii la birou și că nu se așteaptă ca lucrătorii să depună aceeași cantitate de muncă pe care o depune el, ci doar „să muncească 40 de ore” la birou – chiar dacă reușești acest lucru în mai puțin de cinci zile la birou.

În timpul declanșării pandemiei, Tesla a adoptat o politică de lucru la distanță pentru lucrătorii de la birou, dar muncitorii din fabrică erau în continuare obligați să vină în incintă pentru turele lor.

Vara trecută, Musk i-a chemat pe lucrătorii Tesla înapoi la birou și le-a dat un ultimatum: să se întoarcă la birou pentru cel puțin 40 de ore pe săptămână sau să demisioneze. Doar câteva săptămâni mai târziu, compania de automobile electrice a început să urmărească momentul în care angajații au intrat în birou cu ecuson. De asemenea, Musk i-a chemat pe angajații Twitter înapoi la birou la scurt timp după ce a preluat compania.

Bibliografie:

Kay, G. (2023, May 17). Elon Musk says remote work is ‘morally wrong’ and people need to ‘get off the goddamn moral high horse with the work from home bullshit’. Business Insider.