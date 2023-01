Elon Musk neagă că a fost la „petrecerea scandaloasă” din România găzduită de Andrew Tate

Șeful Twitter Elon Musk și-a folosit platforma pentru a nega că a participat la o petrecere sălbatică găzduită de Andrew Tate în România. Fostul kickboxer și autodescris misogin, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat alături de fratele său Tristan la începutul acestei săptămâni în România, în cadrul unei anchete privind traficul de persoane și viol.

Elon Musk, 51 de ani, a fost nevoit să nege că a participat la petrecere sălbatică din România

Elon Musk a reacţionat în privinţa mesajelor primite de la urmăritorii săi pe pagina de Twitter. Miliardarul neagă orice legătură cu Andrew Tate.

„Din câte știu, nu l-am întâlnit niciodată și nici nu am fost la acea petrecere de Halloween din România”, a scris Musk pe Twitter ca răspuns jurnalistului Ian Miles Cheong, care îl laudă adesea pe CEO-ul Tesla.

y knowledge, I have never met him, nor was I at that Halloween party in Romania

Cheong a scris pe Twitter: „Pentru cei care nu au auzit niciodată de Andrew Tate, şi cred că el este proprietarul Rumble și că Elon Musk a mers la una dintre petrecerile sale din România, este o dezinformare, oameni buni”.

Musk a confirmat anterior că a fost la o petrecere la casa unui investitor din Silicon Valley, în iunie 2017

Acuzațiile de shindig și consum de droguri au devenit rivale după ce au fost dezvăluite în cartea Brotopia: Breaking Up The Boys’ Club Of Silicon Valley. Autorul cărţii a susţinut că petrecerea în cauză s-a transformat într-o „băltoacă de îmbrățișări” – referindu-se la relaţii intime în grup.

Petrecerea a avut loc la locuința fostului investitor DFJ Steve Jurvetson din California, compania cerându-și scuze pentru orice conduită necorespunzătoare la eveniment.

Cu toate acestea, Elon Musk însuși a răspuns la afirmațiile că ar fi fost o petrecere care s-a lăsat cu relații intime – susținând că „nu s-a întâmplat nimic despre care merită să scriem”, relatează Daily Mail