Elon Musk va lansa noul „robot” numit „Grok”, concurent al ChatGPT

Elon Musk a declarat că startupul său de inteligenţă artificială (AI) lansează Grok, concurent al ChatGPT. Vor avea acces abonaţii Premium+ de pe platforma de socializare X.

Primul produs dezvoltat de „xAI”, startup de inteligență artificială deținut de miliardar, este „robotul” conversațional numit „Grok”. Acesta are acces în timp real la platforma „X”, și care poate genera răspunsuri „cu puțin umor”.

Elon Musk a făcut anunţul într-o postare pe X, dar fără a mai dezvălui detalii despre lansarea robotului său. Luna trecută, miliardarul a spus că, de îndată ce Grok va ieşi din testarea beta timpurie, va deveni disponibil pentru abonaţi.

„Grok are acces în timp real la ştiri prin intermediul X, ceea ce îi conferă un avantaj major faţă de alte modele”, a declarat Elon Musk

Pe măsură ce mai mulţi agenţi de publicitate se îndepărtează de platforma de microblogging, miliardarul a insistat asupra reducerii dependenţei companiei de publicitate şi şi-a îndreptat atenţia asupra abonamentelor pentru a le face mai atractive.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023