Elon Musk şi-a lansat propriul robot. „Grok” iubește sarcasmul şi e plin de umor

Elon Musk și-a lansat robot. El a oferit primele detalii despre model de inteligenţă artificială generativă al start-up-ului său xAI, denumit „Grok”. Chatbotul are acces în timp real la X (fostul Twitter) şi va fi oferit iniţial abonaţilor. Mai exact, la cel mai scump pachet al platformei.

„Grok are acces în timp real la ştiri prin intermediul X, ceea ce îi conferă un avantaj major faţă de alte modele”, a declarat şeful Tesla, SpaceX, X şi xAI. În unele privințe importante, noul model xAI este cel mai bun care există în prezent, a scris miliardarul.

„Grok iubeşte sarcasmul. Mă întreb cine ar fi putut să îl dirijeze în acest fel”, a adăugat el. Grok este un cuvânt de argou care înseamnă a înțelege profund şi intuitiv, mai explică el.

A apărut pentru prima dată în „Stranger in a Strange Land”, un roman ştiinţifico-fantastic de Robert Heinlein publicat în 1961. Este un cuvânt marţian, care indică o înţelegere totală a ceva. Asta datorită capacităţii de a empatiza cu cineva până la punctul de a te contopi cu experienţa acestuia.

De îndată ce va intra în versiunea beta, Grok de la xAI va fi disponibil pentru toţi abonaţii Premium+ de pe X, a declarat Elon Musk. Reţeaua de socializare pe care a cumpărat-o în urmă cu un an a lansat săptămâna trecută acest nou pachet de 16 dolari pe lună. Pentru utilizatorii care doresc mai multe privilegii şi fără reclame.

Miliardarul a oficializat crearea xAI la începutul lunii iulie, după ce a recrutat foşti informaticieni de la OpenAI, Google, Microsoft şi Tesla. De la lansarea faimoasei interfeţe de inteligenţă artificială generativă ChatGPT (OpenAI), în urmă cu aproape un an, această tehnologie a făcut obiectul unei concurenţe acerbe între giganţii din domeniu, în special Microsoft şi Google, dar şi Meta şi start-up-uri precum Anthropic sau Stability AI.

