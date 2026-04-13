Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat Ungaria

Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat UngariaElon Musk și George Soros. Sursa foto: colaj EVZ
Elon Musk a comentat rezultatele alegerilor din Ungaria, susținând că „Organizația Soros a preluat Ungaria”. Miliardarul a făcut mai multe declarații după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar.

Musk a avut mai multe reacții după anunțarea rezultatului alegerilor din Ungaria, unde Orban a pierdut în fața lui Magyar

Miliardarul Elon Musk a comentat în repetate rânduri rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, în urma cărora Peter Magyar a obținut victoria, iar Viktor Orban, considerat un aliat tradițional al președintelui american Donald Trump, a pierdut puterea. Reacțiile au fost publicate pe platforma X, unde omul de afaceri este activ.

Elon Musk a avut cel puțin patru intervenții într-un interval scurt, imediat după apariția rezultatelor. Declarațiile sale au fost generate inclusiv de reacțiile venite din partea altor actori publici.

Musk a făcut trimitere la Soros după ce Magyar l-a învins pe Orban la alegerile parlamentare din Ungaria

Prima reacție a lui Elon Musk a venit ca răspuns la o declarație a lui Alex Soros, fiul lui George Soros. În acest caz, fondatorul Tesla și X a scris: „Organizația Soros a preluat Ungaria”.

Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un cercetător
Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un cercetător
Haos pe aeroportul din Milano, unde pasagerii au leșinat și au vomat. Care a fost motivul
Haos pe aeroportul din Milano, unde pasagerii au leșinat și au vomat. Care a fost motivul

Mesajul a fost preluat și distribuit pe scară largă, devenind unul dintre cele mai discutate comentarii ale serii în mediul online.

Musk a comentat și schimbarea de putere și reacțiile liderilor internaționali

Ulterior, Elon Musk a continuat seria de reacții și a susținut mai multe puncte de vedere legate de rezultatul alegerilor. El a fost de acord cu ideea că Viktor Orban nu poate fi considerat un lider autoritar, argumentând că acesta a cedat puterea fără tensiuni după pierderea scrutinului.

În același timp, Musk a spus că reacțiile venite din partea unor lideri internaționali sunt relevante. El a menționat că faptul că Alex Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Peter Sanchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Uniunea Europeană au celebrat victoria lui Peter Magyar ar trebui să spună „totul”.

16:28 - Un medicament experimental al GSK reduce tumorile avansare și greu de tratat. Ar putea deveni „blockbuster”, spune un...
16:22 - Schimbare pe piața valutară după alegerile din Ungaria. Forintul a atins cel mai bun curs din ultimii patru ani
16:20 - Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat Ungaria
16:11 - Haos pe aeroportul din Milano, unde pasagerii au leșinat și au vomat. Care a fost motivul
16:03 - Primul mesaj oficial din Rusia după alegerile din Ungaria. Moscova mizează pe relații „extrem de pragmatice”
15:52 - Jean de la Craiova prins în fapt de soție. Cum a scăpat de furia nevestei înșelate

Sever Voinescu: Să nu dăm vina pe instituții pentru neputințele noastre
Sever Voinescu: Să nu dăm vina pe instituții pentru neputințele noastre
Duce UE o politică împotriva creștinismului?
Duce UE o politică împotriva creștinismului?
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul

