Elon Musk, după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar: Organizația Soros a preluat Ungaria
- Răzvan Scarlat
- 13 aprilie 2026, 16:20
- Musk a avut mai multe reacții după anunțarea rezultatului alegerilor din Ungaria, unde Orban a pierdut în fața lui Magyar
- Musk a făcut trimitere la Soros după ce Magyar l-a învins pe Orban la alegerile parlamentare din Ungaria
- Musk a comentat și schimbarea de putere și reacțiile liderilor internaționali
Elon Musk a comentat rezultatele alegerilor din Ungaria, susținând că „Organizația Soros a preluat Ungaria”. Miliardarul a făcut mai multe declarații după înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar.
Musk a avut mai multe reacții după anunțarea rezultatului alegerilor din Ungaria, unde Orban a pierdut în fața lui Magyar
Miliardarul Elon Musk a comentat în repetate rânduri rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria, în urma cărora Peter Magyar a obținut victoria, iar Viktor Orban, considerat un aliat tradițional al președintelui american Donald Trump, a pierdut puterea. Reacțiile au fost publicate pe platforma X, unde omul de afaceri este activ.
Elon Musk a avut cel puțin patru intervenții într-un interval scurt, imediat după apariția rezultatelor. Declarațiile sale au fost generate inclusiv de reacțiile venite din partea altor actori publici.
Musk a făcut trimitere la Soros după ce Magyar l-a învins pe Orban la alegerile parlamentare din Ungaria
Prima reacție a lui Elon Musk a venit ca răspuns la o declarație a lui Alex Soros, fiul lui George Soros. În acest caz, fondatorul Tesla și X a scris: „Organizația Soros a preluat Ungaria”.
Mesajul a fost preluat și distribuit pe scară largă, devenind unul dintre cele mai discutate comentarii ale serii în mediul online.
Musk a comentat și schimbarea de putere și reacțiile liderilor internaționali
Ulterior, Elon Musk a continuat seria de reacții și a susținut mai multe puncte de vedere legate de rezultatul alegerilor. El a fost de acord cu ideea că Viktor Orban nu poate fi considerat un lider autoritar, argumentând că acesta a cedat puterea fără tensiuni după pierderea scrutinului.
În același timp, Musk a spus că reacțiile venite din partea unor lideri internaționali sunt relevante. El a menționat că faptul că Alex Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Peter Sanchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Uniunea Europeană au celebrat victoria lui Peter Magyar ar trebui să spună „totul”.
