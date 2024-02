International Elon Musk ar putea distruge Gmail. Sfârșitul se apropie







Elon Musk a postat un nou mesaj din care reiese că sfârșitul Gmail Se apropie. Miliardarul ar putea lansa un nou serviciu de email, sub umbrela platformei X.

Elon Musk a postat un mesaj care menționa o posibilă închidere a Gmail. Miliardarul ar putea lansa un nou serviciu de e-mail, Xmail, sub umbrela platformei X. El dorește să transforme X într-o „aplicație pentru orice”. Modelul de la care s-ar inspira e WeChat-ul chinezesc, dar fără a-și stabili limite.

Totul a pornit de la o glumă care a circulat în mediul online, potrivit căreia Google ar fi pe punctul de a închide popularul său serviciu de e-mail Gmail, lăsând astfel peste 1,8 miliarde de utilizatori la nivel global fără căsuțe de mesaje.

„Când o să facem XMail?”, a scris un inginer informatician care lucrează la X. Câteva ore mai târziu, a venit răspunsul lui Musk: „It's coming”.

Elon Musk are planuri mari

Elon Musk ar avea deja două planuri. Primul ar fi că facă Xmail exclusiv pentru X. Serviciul ar fi accesibil doar abonaților platformei X, integrându-se în sistemul existent. Al doilea plan este să deschidă o aplicație separată. Xmail ar fi lansat ca o aplicație independentă, disponibilă pe smartphone-uri, tablete și computere, cu acces și prin browser.

Prioritățile echipei X

O altă prioritate a echipei X este implementarea unui sistem de tranzacții similar cu PayPal sau WeChat, permițând schimbul de bani și plățile online. Încă din octombrie anul trecut, după cum a dezvăluit The Verge, Musk le-a declarat angajaților: „Nu veți mai avea nevoie de un cont bancar”, așteptându-se să facă operațională această funcție inovatoare încă „până la sfârșitul anului 2024”.

Ce se întâmplă cu Gmail

Google a anunțat că Gmail este „aici pentru a rămâne” după ce o farsă care susținea că se va închide s-a răspândit pe scară largă pe rețelele de socializare. Farsa a fost făcută pe platforma X și a fost vizualizată de peste șapte milioane de ori.

Această farsă pare să se bazeze pe un e-mail real trimis de Google în 2023. Ea îi anunța pe oameni că Gmail va opri accesul la cea mai elementară vizualizare HTML a sa. Vizualizarea HTML originală a fost folosită când Gmail a fost lansat în 2004 și ar fi de nerecunoscut pentru majoritatea persoanelor care folosesc serviciul în prezent.

„Vă transmitem o actualizare importantă despre Gmail”, se arată în postarea virală. „După ani de zile în care am conectat milioane de oameni din întreaga lume, am permis o comunicare perfectă și am încurajat nenumărate conexiuni, călătoria Gmail se apropie de sfârșit.”