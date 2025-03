Elon Musk, un nou mesaj scandalos: România și UE susțin cenzura online condusă de ONG-uri

Elon Musk și-a îndreptat din nou atenția către România. El a redistribuit pe platforma x.com un mesaj de la Mario Nawfal, adăugând că ONG-urile încearcă să submineze democrația.

Elon Musk pare să manifeste un interes tot mai crescut față de evenimentele din România. Miliardarul a redistribuit pe pagina sa un mesaj de la Mario Nawfal în care face referire la România și UE afirmând că „ONG-urile încearcă să distrugă democrația”.

„România și UE susțin cenzura online condusă de ONG-uri înainte de alegeri. Guvernul României, oficiali ai UE și ONG-uri finanțate de Soros/USAID s-au întâlnit recent pentru a coordona cenzura online înaintea alegerilor viitoare.

ONG-uri precum Expert Forum, ActiveWatch și Funky Citizens vor colabora cu autoritățile și platformele de social media pentru a semnala și elimina conținutul pe care îl consideră „dezinformare”, se arată în postarea lui Elon Musk.

Elon Musk continuă cu atacurile la adresa României luând de bun tot ceea ce postează influencerul Mario Nawfal fără să verifice dacă este adevărat.

„Aceasta include monitorizarea reclamelor politice, urmărirea „comportamentului neautentic” și aplicarea rapidă a eliminărilor de conținut. Un nou proiect de lege privind cenzura este în pregătire, iar Rețeaua de Cenzură va fi lansată oficial pe 25 martie”,se arată în measajul preluat de Elon Musk de la Mario Nawfal.

🚨🇷🇴🇪🇺ROMANIA AND EU BACK NGO-LED ONLINE CENSORSHIP AHEAD OF ELECTIONS

The Romanian government, EU officials, and Soros/USAID-funded NGOs just met to coordinate online censorship before the upcoming elections.

NGOs like Expert Forum, ActiveWatch, and Funky Citizens will work… https://t.co/AfT5H58DI6 pic.twitter.com/H6xVDshIrs

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 3, 2025