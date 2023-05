Elon Musk a fost surprins sărutând o femeie robot. Care este adevărul din spatele fotografiilor devenite virale

Elon Musk și-a surprins toți fanii prin ultimele fotografii care au devenit virale pe rețelele sociale. Fondatorul Tesla a dat dovadă de-a lungul timpului că acționează diferit față de alte persoane în diferite situații, dar internauții nu se așteptau să îl vadă pe omul de afaceri când sărută o femeie robot. Cel care a distribui imaginile în mediul online este David Marven, CEO al unei companii de construcții, care i-a întrebat pe internauți dacă femeia robot o să fie soția lui Musk

„Elon Musk o prezintă pe viitoarea sa soție, cine este ea?”, a scris Marven. Imaginile au fost postate la scurt timp de când au apărut mai multe videoclipuri cu robotul Optimus al lui Musk. Acest robot a fost lansat în luna septembrie a anului trecut. „Este primul robot care a fost special conceput cu inteligență artificială, cu personalitatea și caracteristicile femeii la care visează… care nu se găsesc la nicio persoană normală, pentru că, desigur, nu există”, a transmis David Marven, pe Twitter.

Elon Musk announces the future wife who is she?

It is the first robot that has been manufactured specifically designed with artificial intelligence with the personality and the characteristics of the female that he dreams of…which is not found in any normal person, because of… pic.twitter.com/a2JdpTfwef

