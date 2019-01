Elevii ieșeni, la concurență cu giganții din Silicon Valley. Școala de genii de la oala de genii de la Liceul „Grigore Moisil”

În mijlocul adolescenţilor de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi m-am simţit, pentru câteva ore, într-o altă Românie. O Românie a curajului, inventivităţii şi pasiunii. Şi nu numai atât. Pentru că aici am descoperit profesori care îndrăznesc să se lepede de teorie şi să-şi ducă lecţiile în aria lor practică, în aşa fel încât sunt capabili să răspundă la cea mai grea întrebare din partea discipolilor. „La ce ne foloseşte?!”…





Liceul în care am poposit nu poartă întâmplător numele celui care l-a înfiinţat. Matematicianul Grigore Moisil a fost un vizionar. Datorită lui se pune piatra de temelie, în 1971, pentru şase licee de Informatică în România, pe lângă cel din Iaşi mai fiind şi acelea din Bucureşti, Braşov, Cluj, Timişoara şi Târgu Jiu. Cu scopul de a forma viitoarele elite întrun domeniu despre care academicianul, stins în 1973, era convins că va străluci în lumea întreagă. Inclusiv pe meleagurile noastre.

Dacă ar fi trăit azi, Grigore Moisil ar fi fost, cu siguranţă, mândru de puştanii de 16 sau 17 ani care îi confirmă teoria.

Vă invit aşadar să daţi la o parte toate prejudecăţile legate de noul val al tinerimii române. Nu sunt doar nişte copii cu ochii-n telefoane şi jocuri pe calculator. E mult mai vastă lumea lor, mă asigură însăşi directoarea de azi a instituţiei, Cristina Timofte.

La 17 ani conduce o firmă de IT

Încep cu Ştefan Petrea, de 17 ani, care e în clasa a XI-a. Ei bine, la vârsta asta gestionează o firmă de IT. Nu pe numele lui, că încă e minor, ci pe cel al mamei sale. Ce faci tu în fapt? Concepe aplicaţii web. Depinde de comanda făcută de client. Dă-mi un exemplu, îl îndemn.

Remarc la tânărul din faţa mea, ca şi la ceilalţi colegi ai lui, cu care am stat ulterior de vorbă, că este atât de hotărât în ce spune. Apasă pe cuvinte şi, în acelaşi timp, are o linişte interioară, a firescului cu care deja este învăţat.

Primul său exemplu este o platformă online pentru un festival din Italia. A mai conceput şi un program de căutare a pensiunilor şi hotelurilor, cu tot cu posibilitatea de a-ţi rezerva locul de cazare. Altceva urmează. Un shop online. La interogarea ta, ţi se răspunde cu domeniul care te interesează. A mai pus în practică şi o aplicaţie pentru plata online a facturilor.

De când eşti implicat în acest proiect? Spune că de o jumătate de an. Nu mai e nevoie să-l întreb de ce, pentru că înţeleg din tot ce-mi expune, anume voinţa unui stil de viaţă. Are deja zece clienţi în portofoliu. Şi doi angajaţi. Unul e student în anul doi la Informatică, în Iaşi, altul e din alt oraş, dar cu preocupări în aceeaşi arie. „Dacă depui multă muncă ai succes”, iată principiul lui. Când va face 18 ani se vor schimba lucrurile, îşi promite interlocutorul meu. Cum anume? Vrea să creeze de la zero propria firmă. De unde bani? „Pe fonduri europene”, vine dezlegarea enigmei.

De ce propria firmă? Ca să-şi demonstreze lui însuşi că poate să stea pe picioarele sale. Şi-a găsit clienţii pe reţelele de socializare. A căpătat experienţă. E convins că nu va avea probleme nici în viitor, sub acest aspect.

Informatica îi place încă din clasa a V-a. Iar lucrul în firmă l-a deprins cu ceea ce înseamnă să îţi dai cuvantul şi să respecţi termenele de predare a unei lucrări. Îşi împarte judicios timpul între şcoală şi munca de acasă. Include şi unele nopţi nedormite.

„E important să faci ce-ţi place”. Banii obţinuti îi dă mamei. Îi place ideea de a contribui la bunăstarea familiei sale. Vrea să rămână în România. E răspunsul tranşant la cea din urmă întrebare.

Cu maşina virtuală prin Iaşi

Radu Mihalache şi Sebastian Luca. Elevi în clasa a XI-a. Au creat un joc. Mi l-au şi arătat, pe calculator. Te urci în maşină şi te plimbi prin Iaşi. Descoperi clădiri şi tot felul de alte locuri, fiecare cu istoria lui. Este, aşa cum mi se precizează, un joc cu scop cultural. Totul a pornit în vacanţa de vară din 2018.

Cei doi şi-au petrecut timpul liber scanând zona centrală a oraşului lor. Cam 20% din urbe, apreciază. Apoi au introdus datele în sistemul creat de ei.

Imaginea pe calculator e tridimensională. Am impresia că mă plimb pe bulevarde, pe străduţe, în vehiculul pe care mi l-au pus la dispoziţie.

Vor să aibă şi ei propriul covor sub picioare, după majorat. Să-şi creeze o firmă în IT, şi diverse programe. Să-l dezvolte, în plus, şi pe cel deja construit.

Creatorii de aplicaţii

Fac cunoştinţă cu Dan Croitoriu. Descrie trei aplicaţii inovate de el şi de alţi colegi de-ai săi. Au contribuit şi elevi din clasele a IX-a şi a X-a. Dan e într-a XI-a. Primul proiect se referă la un control amănunţit al vieţii tale, legat de menţinerea echilibrului între cât mănânci şi câtă mişcare faci.

„By Healthy”, asa se numeşte programul pe care îl poţi instala în telefon. Dacă încalci regulile, pe care tu singur ţi le-ai impus, între mâncare şi mişcare, atunci sună alarma.

Altă aplicaţie este dedicată celor care vor să se lase de fumat. Intitulată „Less Smoke”. Mai întâi, răspunzi la nişte întrebări legate de scopul tău. Dacă vrei să răreşti ţigările ori să abandonezi “sportul” ăsta. Tu îţi stabileşti un anumit număr de ţigarete pe zi. Pe telefon fiind încarcat, programul lansează alerta, în cazul în care îţi incalci propria normă.

Ajungem şi la a treia realizare. Biblioteca virtuală. Aici găseşti conţinutul manualelor pe care le ai de parcurs într-un anume an şcolar. Citeşti lecţiile pe telefon.

„Aşa va fi ghiozdanul mai uşor”, conchide Dan. De unde se vede că el şi colegii lui au luat-o înaintea Ministerului Educaţiei. Oficialii de la Bucureşti vorbesc de mulţi ani despre manualele online.

Dan Croitoriu vrea să devină dezvoltator de aplicaţii. Asta este expresia lui. În ce loc din lumea asta? În Iaşi.

Enigma etichetelor alimentare, dezlegată

Alexandru Şerban şi Andrei Preda, din clasa a XI-a, au realizat aplicaţia „Green Scaner”. Ideea aceasta poate interesa pe foarte mulţi oameni. Se referă, aşa cum e şi denumirea proiectului, la scanare. A ce? A codului de bare. Cu referire la produsele alimentare. Ce înseamnă asta, mai exact? Eşti la magazin, vrei să cumperi un anume bun, însă doreşti informaţii suplimentare. Conţinutul nutriţional şi posibile reacţii alergice, în funcţie de anumite ingrediente.

Sistemul are ca suport o amplă bază de informații, pe temele date. Platforma e gata, numai că de acum încolo trebuie parcurse nişte etape procedurale, legale, până când va fi şi operaţională.

Drona care pune diagnostic clădirilor

Rareş Josanu este în clasa a XI-a şi îmi prezintă rodul muncii unui colectiv mai larg. Drona menită să fotografieze în detaliu fisurile din zidurile clădirilor.

E clar că nu mai contează la ce etaj, când ai de-a face cu un obiect de anchetă, zburător. Introduse într-un program special creat, datele pot să ofere o imagine de ansamlu asupra stării de degradare a imobilului.

Start-up din clasa a noua

Fac cunoştinţă cu David Burcovschi, fost elev al acestei şcoli, actualmente student în primul an, la Iaşi, al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Informatică Economică. Şi-a descoperit afinitatea faţă de lumea tehicii în clasa a cincea.

A pus pe picioare, încă din clasa a noua, un start-up, concepând programe. Primul e destinat unui client care dorea să realizeze un site, să îşi publice cărţile. Fusese o şansă pentru el. Un amic l-a recomandat, iar clientul nu avea timp să caute pe cineva anume în piaţa de profil.

Tânărul întreprinzător reuşeşte destul de repede să adune în jurul său nouă colegi şi prieteni, uniţi de aceeaşi pasiune. După ce a împlinit 18 ani şi-a deschis propria firmă. „Obstacole nu sunt doar în România. Dacă te faci înţeles, vei fi susţinut. În România lucrurile nu sunt atât de negre”.

ALERTA! S-a sinucis in urma cu putin timp! Amanunte cutremuratoare!

Pagina 1 din 2 12