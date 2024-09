Social Elevii din Republica Moldova, două medalii de aur la o importantă competiție de robotică







Republica Moldova. O echipă de tineri a obținut două medalii de aur la competiția internațională de robotică The 2024 FIRST Global Challenge. Prima medalie de aur a fost obținută pentru Alianța Câștigătoare FIRST Global, un premiu acordat celor patru echipe din alianță care au învins în finala competiției. Echipa noastră a obținut acest titlu în colaborare cu echipele din China, Madagascar și Insulele Cook. Cea de-a doua medalie de aur a fost obținută la categoria Inovație în Inginerie.

„Sunt mândră de rezultatele pe care le-au obținut tinerii noștri”

Șefa statului a adresat un mesaj de felicitare tinerilor care au obținut rezultatele remarcabile.

„Tinerii noștri, și în acest an, au demonstrat lumii întregi că sunt cei mai buni. Felicit echipa națională care reprezintă Republica Moldova la competiția internațională de robotică The 2024 FIRST Global Challenge, de la Atena, unde elevii noștri au câștigat două medalii de aur”, a afirmat Maia Sandu.

„Sunt mândră de rezultatele pe care le-au obținut tinerii noștri, concurând cu participanți din peste 190 de țări. Le sunt recunoscătoare pentru că duc faima țării peste tot în lume. Le mulțumesc tuturor profesorilor care au încurajat și îndrumat acești elevi talentați, dar și părinților care îi sprijină”, a spus Maia Sandu.

„Republica Moldova are o generație de aur”

Un mesaj de felicitare a fost transmis și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

„Republica Moldova are o generație de aur! Echipa noastră la competiția internațională de robotică First Global Challenge 2024, de la Atena, a câștigat două medalii de aur. Ne mândrim nespus de mult! Talentul și munca în echipă sunt cu adevărat o rețetă a succesului”, a remarcat Daniel Vodă.

„La Ministerul Educației și Cercetării, susținem dezvoltarea abilităților tehnologice și creativității elevilor din Republica Moldova, și încercăm să le oferim oportunități de învățare și creștere comparabile cu cele din alte țări. Rezultatele remarcabile obținute de echipa națională de robotică ne dovedesc cât de importantă este formarea unei generații de tineri pregătiți pentru provocările și oportunitățile unei lumi globalizate și în continuă schimbare”, a subliniat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Competiția internațională de robotică The 2024 FIRST Global Challenge s-a desfășurat la Atena, Grecia. Concursul reunește anual liceeni din peste 190 de țări pentru a rezolva provocări reale prin intermediul roboticii.