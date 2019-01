ELEVII din Constanța PROTESTEAZĂ. Cer SUBVENȚIONAREA transportului județean pentru colegii NAVETIȘTI

Asociația Elevilor din Constanța a început seria protestelor prin care solicită Consiliului Județean reduceri la transportul în comun pentru școlarii navetiști. Autoritățile locale nu sunt interesate de elevi și de educația lor, invocă protestatarii, susținând că legea e de partea lor. Conducerea CJ Constanța nu se împotrivește solicitării elevilor însă vrea lămuriri din partea legiuitorului





Zeci de membri ai Asociației Elevilor din Constanța (AEC) protestează în fața Consiliului Județean, urmând ca vineri și luni să manifesteze din nou în intervalul orar 13:00-14:00. Ei cer reducerea cu 50% a transportului județean pentru elevii navetiști “Unul din trei elevi din mediul rural are ghinionul de a trăi în sărăcie severă. Din nefericire, cei din Constanţa au şi ghinionul de a trăi într-un judeţ în care autorităţile locale nu sunt interesate de elevi şi de educația lor. Marius-Horia Ţuţuianu, preşedintele CJ Constanţa, refuză în continuare să acorde tarif redus cu 50% la transportul judeţean pentru elevi !”, invocă elevii protestatari.

Elevii constănțeni, prin președintele AEC, Mihai Tănase, spun că legea Educației este de partea lor și atenționează că orice întârziere a reducerilor la transportul județean contribuie la creșterea abandonului școlar. Asociația Elevilor are și o acțiune in instanță împotriva CJ Constanța pe tema refuzului acordării subvenționării transportului de către autoritatea județeană. Conducerea CJ Constanța susține însă că cererea AEC nu are o bază legală.

“CJ nu are regie de transport în comun, iar legea nu spune că putem subvenționa transportul elevilor în județ prin operatorii privați licențiați”, spune președintele CJ, Horia Țuțuianu. El nu se împotrivește subvenționării pentru că "impactul financiar ar fi simbolic, până în 50.000 de lei pe an, însă mai e și Curtea de Conturi care veghează la cheltuirea banului public". Cea care va lămuri pretenția AEC va fi instanța de judecată. “Chiar și noi așteptăm decizia instanței, pentru că una favorabilă elevilor din Constanța va fi valabilă, probabil, pentru elevii din întreaga țară”, a declarat și vicepreședintele CJ Constanța, Claudiu Palaz.

