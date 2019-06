O elevă de clasa a VIII-a, model pentru România. Și-a uimit profesorii și colegii

O elevă și-a uimit complet profesorii și colegii prin determinarea de care a dat dovadă în cei patru ani de gimnaziu. Planurile de viitor ale acesteia sunt foarte ambițioase.





De cele mai multe ori, perseverența este cheia spre succes. Asta a dovedit-o și Iustina Vrînceanu, elevă a Școlii „Mihail Sadoveanu” din Huși. Aceasta a absolvit gimnaziul cu media 9.98, după o navetă epuizantă de 4 ani între Huși și Oțetoaia. Determinarea fetei a ajutat-o să aibă puterea să învețe zi de zi pânã seara târziu. Toate aceste sacrificii i-au adus succesul.

La finalul gimnaziului, Iustina i-a fãcut mândri pe toti cei dragi, devenind un adevărat exemplu pentru colegii ei. Îsi aminteste, zâmbind, faptul cã în clasa a II-a, când a venit sã învețe la oraș, era atât de în urmã cu materia fațã de colegii din oraș, cã nu își dorea decât să îi ajungã din urmă într-o zi.

După ani de muncă, la final de gimnaziu, Iustina Vrînceanu i-a întrecut pe toti. Aceasta îsi dorește sã devinã un cadru didactic.

„Clasa I am fãcut-o în satul natal, iar pãrintii mei și-au dorit foarte mult sã merg mai departe, la o școalã mai bunã, unde concurența este mult mai mare, și iatã cã dorinta lor a dat și roade”, a explicat eleva, conform Vremeanoua.ro.

„Când am avut primul contact cu copiii de la oras, care erau mult mai pregãtiti decât mine, mi-am dat seama cã trebuie sã muncesc mult. Cu ajutorul doamnei învãțătoare Ivan Cãtãlina Valentina, am reușit însã sã-i ajung din urmã și iatã cã, prin mult efort, am obținut titlul de șef de promoție la Școala Gimnazialã „Mihail Sadoveanu”, a explicat Iustina.

Titlul a bucurat-o nespus, întrucât a fost o confirmare a faptului cã tot efortul ei a meritat.

„Am terminat gimnaziul cu media 9.98. Oarecum, mã asteptam la acest rezultat. Am fost foarte fericitã, acesta fiind un imbold pentru mine de a continua sã fiu la fel de serioasã și consecventã ca pânã acum”, a spus Iustina.

Ambiția elevei se vede și în planurile pe care le are pe viitor.

Traian Basescu arunca BOMBA! Pe cine vrea candidat la prezidentiale! Este fara PRECEDENT

Pagina 1 din 2 12