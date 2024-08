Social Elena Udrea se revoltă după gratii. Mesaj pentru David Popovici







România. Clasa politică din România a fost aspru criticată în ultimele zile, mai ales de sportivii care participă la Jocurile Olimpice. Cel mai vocal dintre aceștia, David Popovici, a vorbit despre condițiile precare în care sunt nevoiți să se antreneze și că niciun politician nu a acordat atenție acestor lucruri în ultimii ani. În acest context, Elena Udrea, care se află în închisoare, a transmis că e singura care a investit în domeniul sportului din scaunul de ministru.

Elena Udrea se laudă din închisoare: Am făcut și inaugurat eu bazine de înot

Elena Udrea a criticat ferm contradicțiile celor care, în prezent, acuză lipsa condițiilor adecvate pentru pregătirea sportivilor români, mai ales în ceea ce privește bazinul de înot, în contextul succesului lui David Popovici la Olimpiadă. Ea a subliniat că aceiași oameni care astăzi se plâng de insuficiența infrastructurii sportive erau cei care o criticau în perioada în care era Ministru, între 2009 și 2012, pentru proiectele de investiții în bazine de înot, săli de sport, patinoare și pârtii de schi.

„Unii dintre cei care acuză azi, lipsa condițiilor potrivite pentru pregătirea sportivilor români, în special a bazinelor de înot în contextul câștigării a celor 2 medalii la Olimpiadă de către David Popovici, sunt chiar aceeași care ma criticau zilnic pentru proiectele pe care le-am finanțat ca Ministru între 2009-2012: bazine de înot, săli de sport, săli polivalente, patinoare, pârtii de schi”, a scris aceasta în mediul online.

Udrea își amintește că, în perioada în care a fost responsabilă, a inaugurat peste 20 de bazine de înot în toată țara, inclusiv în orașe precum Brăila, Târgu Mureș, Brașov, Câmpina, la Dinamo, la Steaua și alte locații.

„Atunci, bazinele de înot erau pentru ei o cheltuială inutilă, fără sens, o risipă, un moft a lui Udrea care finanțează ”tichii de mărgăritar”. Acum se plâng că nu face nimic clasa politică pentru înotul românesc ! Uite că am făcut si inaugurat eu bazine de înot: la Brăila – de unde era Camelia Potec; la Târgu Mureș, la Brașov, la Câmpina, la Dinamo, la Steaua și altele, peste 20 de bazine la acel moment în toată țara. Și la ce mi-a folosit, ca să zic așa?!”, a continuat aceasta mesajul.

„Am organizat cel mai mare eveniment sportiv făcut vreodată la București”

Elena Udrea nu a omis să precizeze în discursul său și gala Bute, pentru care a fost de altfel, condamnată la șase ani de închisoare. Totodată i-a arătat cu degetul pe cei vinovați pentru sentința ei: Kovesi – Coldea –Dumbravă:

„Ba mai mult, pentru că am organizat cel mai mare eveniment sportiv făcut vreodată la București în 2011 – Gala Internațională de Box - în care Lucian Bute a devenit campion mondial, am primit de la Kovesi – Coldea –Dumbravă 6 ani de pușcărie căci, așa cum spune Kovesi în Rechizitoriul DNA am obținut în această gală ceva ce înseamnă pentru un om politic mai mult decât un câștig material, ”Am primit aplauze!”, a conchis Elena Udrea.

Elena Udrea ispășește o pedeapsă de șase ani

Elena Udrea se află în prezent în Penitenciarul pentru femei Târgșor, unde își ispășește pedeapsa în dosarul Gala Bute. În acest caz, ea a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Sentința a fost pronunțată pe 7 aprilie 2022. Udrea a părăsit România înainte de pronunțarea verdictului, probabil pentru a evita să execute pedeapsa.

În ziua în care a fost condamnată, Elena Udrea a fost localizată în Bulgaria, la Vama Kulata, la granița cu Grecia. Ea a încercat să treacă frontiera, dar autoritățile bulgare au intervenit și au reținut-o. Capturarea sa a dus la inițierea procedurii de extrădare, pe care autoritățile române au cerut-o pentru a o aduce pe Udrea în țară.

Elena Udrea a fost extrădată în România pe 16 iunie 2022 și imediat încarcerată la Penitenciarul Târgșor. A fost adusă pentru a-și executa pedeapsa conform sentinței definitive.