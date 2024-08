Sport Ce promisiune i-a făcut Ion Țiriac lui David Popovici. Vine marele cadou pentru campioni







România. Ion Țiriac a promis că le va da câteva o mașină sportivilor români care vor obține o medalie de aur la Jocurile Olimpice. Elisabeta Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport, este convinsă că miliardarul se va ține de promisiune și că îi va „premia” pe campioni.

Ion Țiriac, promisiune pentru sportivii care aduc aurul

Țiriac a pregătit câte o limuzină electrică, Hyundai Ioniq 5, în valoare de 43.000 de euro, pentru fiecare sportiv român care se întoarce cu aurul acasă. Unul dintre sportivii care l-a făcut mândru pe miliardar este David Popovici.Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş și Victoria Petreanu au devenit campioane olimpice cu barca de 8 plus 1. Și canotorii Andrei Cornea și Marian Enache au câștigat aurul.

Elisabeta Lipă crede că Ion Țiriac se va ține de cuvânt

Elisabeta Lipă a declarat că Ion Țiriac le va da sportivilor mașina promisă. „Nu falimentează domnul Ţiriac. Mi-a zis aşa: «Domnişoară, te rog frumos, ai un argint, ai două, hai, acum vină şi cu aur». Voiam acest aur, dar şi acest aur trebuie răsplătit, că e una sau nouă... asta e, fiecare sport e cu sensibilităţile lui”, a dezvăluit Elisabeta Lipă, potrivit as.ro.

Elisabeta Lipă, mândră de româncele din barca 8 plus 1

Elisabeta Lipă a declarat că este mândră de fetele din barca de 8 plus 1. Aceasta a spus că a avut mai multe emoții ca ele și că sunt adevărate eroine. Șefa ANS a mai zis că avut flash-uri din cursa ei de acum 20 de ani.

„Cred că am avut emoţiile mai mari decât ele. Iar astăzi când le-am văzut în cursă mi-am dat seama după toate medaliile pe care şi le-au dorit şi nu au reuşit să ajungă pe cea mai înaltă treaptă, pentru că e foarte greu să dublezi, aşa cum am făcut ele, să sari dintr-o barcă în alta, sunt eroine, vă spun sincer asta, şi-au vărsat toţi nervii pe această cursă. Ori la bal, ori la spital. Şi am avut flash-uri din cursa noastră de acum 20 de ani, când am încins hora aia memorabilă pe ponton”, a spus ea.