Elena Udrea s-a dezlănţuit! Noi dezvăluiri incendiare în scandalul Traian Băsescu. Acuzaţiile sunt fără precedent

Elena Udrea este decisă să fie alături de Traian Băsescu în această perioadă extrem de grea. După ce a aflat noutățile cu privire la evacuarea fostului președinte din vila RAAPPS din Strada Gogol, din București, fostul ministru al Dezvoltării a lansat un atac dur asupra celor care doresc să aplice sancțiuni împotriva lui Băsescu.

Traian Băsescu este un cetățean simplu, care poate merge cu autobuzul sau cu tramvaiul, însă, datorită funcției pe care a avut-o, este mult mai mult decât atât, susține Elena Udrea. El este o instituție și nu trebuie lăsat fără pază, mai precizează fostul politician.

„E o problemă a statului, pentru că Traian Băsescu nu este el, cetățeanul. Cetățeanul poate să meargă cu taxiul, n-a fost niciodată un politician arogant, n-a fost niciodată un politician care să-i placă să se afișeze în lux. Poate să meargă și cu tramvaiul, și cu autobuzul.

Dar Traian Băsescu este o instituție, este instituția unui fost președinte. Atât timp cât statul își permite riscul să lase un fost președinte fără pază, fără protecție, și nu orice președinte…A fost președintele care a discutat cu Joe Biden despre scutul de la Deveselu. Ce s-ar întâmpla dacă din greșeala ambulanța care l-a luat pe Traian Băsescu de la Bruxelles îl ducea la Moscova?”, a spus Elena Udrea, marți.

Elena Udrea face declarații surprinzătoare. Cine l-a trădat pe Traian Băsescu

Fostul ministrul al Dezvoltării a făcut o serie de declarații surprinzătoare în urmă cu o zi. Elena Udrea a fost deranjată de modul în care au acționat foștii săi colegi cu privire la Traian Băsescu, ba chiar îi numește pe unii dintre ei „trădători”.

„M-am referit la foștii parteneri din politică ai fostului președinte. Am refuzat inițial orice solicitare a presei de a comenta situația dar am fost foarte dezamăgită să vad cum unii foști politicieni importanți, care erau în trecut apropiați de președinte și chiar ajutați de acesta să ocupe diferite funcții, s-au dezis acum de el, în urma deciziei de colaborare, un exemplu fiind Teodor Baconschi, dar și alți foști colegi din politică. Îi consider lipsiți de caracter și sigur nimeni nu le va mai da o a altă șansă în carieră așa cum le-a dat Traian Băsescu.

Mult mai important decât cine sunt ‘turnătorii’ de acum 50 de ani, cine a colaborat cu acel regim, pentru societate azi cred că este cine sunt ‘turnătorii’ zilelor noastre, cei care s-au pus de bunăvoie la dispoziția ‘statului paralel’ făcând denunțuri mincinoase pentru a scăpa liberi și cu averile făcute cu statul neatinse, distrugând fără scrupule vieți și cariere. Și vă dau doar câteva astfel de exemple, chiar cele reprezentative pentru fenomenul turnătoriilor ultimilor ani: Pescariu, Urdareanu, Socol”, a mai precizat Elena Udrea pentru sursa citată anterior.