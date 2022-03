Elena Udrea sare în apărarea fostului președinte Traian Băsescu. Dezvăluiri care cutremură lumea politică a momentului

Fostul ministru al Dezvoltării, Elena Udrea, a lansat un atac dur după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis că Traian Băsescu este un colaborator al Securității. Atenția fostului politician nu s-a îndreptat către decizia judecătorilor sau informații din dosarul fostului președinte, ci asupra foștilor parteneri politici a lui Traian Băsescu.

Legea după care a fost judecat fostul președinte, una depășită

Elena Udrea a susținut clar că nu comentează decizia Înaltei Curți, neavând informații cu privire la dosarul în cauză. Atacul său a fost lansat la adresa foștilor săi colegi, a căror atitudine a deranjat-o extrem de tare. Fostul ministru îi numește pe aceștia „trădători” și face publice câteva nume grele din politică.

„Nu cunosc dosarul și nu comentez decizia judecătorilor ci doar atitudinea total lipsită de onoare a unor foști colegi din politică. Mai degrabă, consider că legea după care a fost judecat este o lege depășită, o lege total lipsită de relevanță pentru societate astăzi, la 33 de ani de la căderea Regimului creat de Nicolae Ceaușescu”, a declarat Elena Udrea pentru luju.ro.

Elena Udrea dă de gol „turnătorii” lui Traian Băsescu

Fostul ministru al Dezvoltării susține că nu a vrut să ofere explicații cu privire la atacul său lansat la scurt timp după decizia ICCJ, însă a fost deranjată de atitudinea unor foști parteneri politici ai lui Traian Băsescu. Primul nume făcut public este a lui Teodor Baconschi, fost ministru de Externe, despre care Elena Udrea susține că s-a dezis de cel căruia îi datorează întreaga carieră.

Fostul politician susține că mai important este cine lucrează acum pentru noua Securitate, decât ce s-a întâmplat în urmă cu 50 de ani. Udrea îi aduce în discuție pe Dinu Pescariu, Tiberiu Urdăreanu sau Irina Socol, despre care susține că ar fi la dispoziția statului paralel, autori de denunțuri mincinoase.

„M-am referit la foștii parteneri din politică ai fostului președinte. Am refuzat inițial orice solicitare a presei de a comenta situația dar am fost foarte dezamăgită să vad cum unii foști politicieni importanți, care erau în trecut apropiați de președinte și chiar ajutați de acesta să ocupe diferite funcții, s-au dezis acum de el, în urma deciziei de colaborare, un exemplu fiind Teodor Baconschi, dar și alți foști colegi din politică. Îi consider lipsiți de caracter și sigur nimeni nu le va mai da o a altă șansă în carieră așa cum le-a dat Traian Băsescu.

Cine sunt cei care colaborează în prezent cu Securitatea

Mult mai important decât cine sunt ‘turnătorii’ de acum 50 de ani, cine a colaborat cu acel regim, pentru societate azi cred că este cine sunt ‘turnătorii’ zilelor noastre, cei care s-au pus de bunăvoie la dispoziția ‘statului paralel’ făcând denunțuri mincinoase pentru a scăpa liberi și cu averile făcute cu statul neatinse, distrugând fără scrupule vieți și cariere. Și vă dau doar câteva astfel de exemple, chiar cele reprezentative pentru fenomenul turnătoriilor ultimilor ani: Pescariu, Urdareanu, Socol”, a mai precizat Elena Udrea pentru sursa citată anterior.