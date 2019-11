Elena Udrea a făcut un scurt comentariu în această dimineaţă pe contul personal de socializare

„ Astrele spun că azi e cea mai romantică zi din anul acesta. Să aveţi o duminică plină de iubire”, a transmis Elena Udrea.

Prin acest mesaj, fostul ministru, lasă să se înţeleagă faptul că dincolo de bătăliile politice, de vrajbă atunci când vine vorba de politică, de alegeri oricare ar fi ele, să nu uităm de noi, de ceea ce este mai important în viaţă: iubirea, respectul şi să nu ne pierdem romantismul care ne mai unge sufletul din când în când.

Vă veţi întreba ce treabă are romantismul cu viaţa de zi cu zi

Are. Uitati-va in jur, câţi oameni romantici cunoaşteti? Puţini, nu-i aşa? Romantismul a dispărut în mare parte, am devenit nişte fiinţe ancorate în cotidianul mult prea agitat şi modern totodată, nu mai avem timp să visăm, nu mai vrem să visăm. Vrem lucruri concrete, repede dacă se poate, uitând de normalitatea şi calmul vieţii. Cu siguranţă, Elena Udrea la asta s-a gândit…să uităm să urâm şi să începem a fi mai îngăduitori că tot acolo ne ducem într-un final.

Elena Udrea a fost întrebată de un comentator: Andreas-Mihai Stanca „Cu cine aţi votat d-na Udrea?Aveți un copil mic la fel ca mine, gândiţi-va la ei. O zi bună de la Cluj”.

Fostul ministru a răspuns: Elena UdreaAndreas-Mihai Stanca „Exact cu gândul la copilul meu şi la toţi copiii care mai sunt şi se vor naşte în ţara asta voi vota”.

