Elena Udrea, mesaj de revoltă din spatele gratiilor după permisia lui Cioacă: „Cum un bărbat iese din închisoare pentru a bea o bere cu rudele, o mamă ar vrea să îi fie alături copilului când este ziua lui de naștere”

„Nu am ceva împotriva permisiei lui Cioacă, este dreptul său legal, am o problema însă cu modul în care principiul menținerii legăturii cu familia este legiferat la noi.

Legislația privind executarea pedepselor cu închisoarea este nu doar total ineficienta, România având unul dintre cele mai mari grade de recidiva din Europa, ci și anacronică, ilogică, aberantă, în anumite prevederi, ce aduce la crearea unor adevărate drame umane, drame care nu aduc nici un beneficiu societății, doar distrug vieți.

La cum am spus deja, legea actuală nu face nici o diferență între un bărbat condamnat pentru omor cu premeditare, care nu are nici copii și o mamă condamnată pentru furt din magazine ori abuz în serviciu, eventual cu un copil mic sau mai mulți. Nu doar că în ambele cazuri vizitele se pot primi doar în condițiile în care se folosește un “ dispozitiv de protecție” un geam care ajunge să separe pe mama de copilul ei, dar și în cea ce privește dreptul de a menține contactul cu familia al deținuților, tratamentul este identic. Adică, posibilitatea de a ieși din penitenciar pentru a te întâlni cu familia, este același și pentru un bărbat care merge să bea o bere cu rudele sale că și pentru o mamă care ar vrea să îi fie alături copilului său când este ziua lui de naștere, când merge în prima zi la grădiniță sau la scoală, când are un examen important, sau când are nevoie de alinarea mamei, pur și simplu.”

Păstrarea și consolidarea relațiilor cu familia, evident sunt importante pentru fiecare persoană care se află în închisoare. Dar cu atât mai mult trebuie ocrotită și susținută relația unui copil cu mama sa, când aceasta este obligată să lipsească o perioadă de timp de lângă copil.

Legislația noastră nu are în vedere, în nici unul din aspectele pe care le tratează, situația copiilor al căror mame sunt în detenție. La fel, categoria de deținuți, mame, mame de copii mici, nu exista în viziunea legiuitorului nostru.

Asta arată lipsa de înțelegere a rolului pedepselor raportat la societate, a nevoii de a sprijini dezvoltarea psiho-emoțională a copiilor, evitând pe cât este posibil dobândirea de către aceștia a unui comportament de risc, în condițiile în care este demonstrate cu studii recente, ultimul realizat anul acesta în Statele Unite, că copii ale căror mame sunt în detenție rămân cu trauma pentru restul vieții și un procent important dintre aceștia ajung să încalce legea ei înșiși”, a scris Elena Udrea pe pagina ei de Facebook.

Reamintim că în luna septembrie se vor relua seria proceselor prin care fostul ministru al Turismului încearcă să scape de decizia de condamnare la 6 ani de închisoare. Pe 6 septembrie, Udrea este așteptată să apară prin videoconferință la Curtea de Apel București în Dosarul Hidroelectrica, iar pe 8 septembrie va fi citată în Penitenciarul Târgșor în Dosarul Campaniei din 2009.

Cristian Cioacă, a doua oară în ultimele 3 luni în libertate

Sâmbătă, 3 septembrie, în presă au apărut informații potrivit cărora Cristian Cioacă a primit o permisie de 24 de ore. Fostul polițist care ar fi ucis-o pe Elodia este în libertate pentru a doua oară în ultimele trei luni.

„Polițistul care a ucis-o pe Elodia Ghinescu este acum în permisie până mâine. Asta se întâmplă a doua oară în ultimele 3 luni de când beneficiază fostul polițist de 24 de ore de libertate.

Chiar dacă nu a existat niciodată un cadavru și nu și-a recunoscut niciodată faptele pe care le-a făcut, fostul polițist a fost condamnat la aproape 16 ani de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte și profanare de cadavre, dar și de pentru violarea corespondenței electronice a soției sale, Elodia Ghinescu. Acesta a ispășit deja 8 ani de închisoare din pedeapsă de 15 ani și 8 luni”, informează Antena 3.