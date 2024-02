Elena Udrea, mesaj pentru Adrian Alexandrov. Ce i-a urat de ziua lui

Elena Udrea nu se lasă nici din spatele gratiilor. Fostul politician a găsit o metodă prin care să îi ureze iubitului ei „la mulți ani”” de ziua lui.

„Astăzi de ziua ta, toate gândurile mele se îndreaptă către tine. Într-o lume lipsită de repere morale, tu dovedești o tărie de caracter pe care puțini o mai au, și in ciuda tuturor problemelor prin care am trecut în toți acești ani, nu te-ai speriat și ai ales să rămâi alături de mine, încrezător, vertical, ca un barbat care știe ce are de facut!

Nu m-ai lasat niciodată să mă simt singură și ai fost mereu lângă mine să mă ajuți, să merg mai departe, reușind în același timp să fii și iubit, partener, prieten, dar și mamă și tata pentru fetița noastră în lipsa mea.

Elena Udrea, plină de recunoștință pentru iubitul ei

Stiu ca nu este deloc usor sa cresti de unul singur o fetita atât de mică, și pentru asta îți mulțumesc! Esti un tătic dedicat, responsabil, iar faptul ca te avem în viața noastră, este un dar neprețuit! La Multi Ani”, a scris Elena Udrea pe facebook.

Adrian Alexandrov și Elena Udrea au o relație din 2016. Cei doi au fost împreună la bine și la rău, iar Alexandrov a urmat-o oriunde. Inclusiv atunci când a decis să fugă în Costa Rica, bărbatul i-a fost aproape.

Alexandrov i-a stat aproape chiar și în Costa Rica

Mai ales că fostul ministru a fost arestat la câteva zile după ce a năascut. Așa că cel care a stat cu fetița lor a fost el, susținut de mama Elenei Udrea. Mergea aproape zilnic la închisoare, mai ales că fetița a fost hrănită cu lapte matern.

În cele din urmă au decis să revină în România. Doar că la un an și ceva de când au revenit, Elena Udrea a fost condamnată definitiv în dosarul Gala Bute și se află după gratii la penitenciarul Târgșor.