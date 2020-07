Deși lumea era obișnuită să o vadă la Năvodari sau Mamaia, Elena Udrea, împreună cu familia ei a ales să-și petreacă un scurt concediu pe litoralul Mării Negre. De această dată a ales o stațiune mult mai liniștită, la capătul celălalt al Litoralului. Este vorba despre stațiunea Venus, unde a stat la una din vilele Complexului Mera Resort, de patru stele. Potrivit wowbiz, Elena Udrea s-a comportat ca orice turist venit în vacanță cu familia, fiind însoțită de mama sa și fiica Eva-Maria. Discretă, politicoasă, a preferat să stea cât mai departe de ceilalți, dar fără să se izoleze excesiv, susțin sursele WowBiz.

De ce a ales stațiunea Venus și nu a mai venit în zona Năvodari – Mamaia este ușor de ghicit. Prețurile sunt sensibil mai mici, o vilă în Complexul Mera, sistem all inclusive, fiind vândută în perioada de vârf a litoralului cu 1.200 de lei, în zona Mamaia, prețurile fiind duble. Fără a avea aglomerația din zona de nord a Litoralului.

Mai mult, comentariile dedicate Complexului sunt centrate pe programul special oferit copiilor.

Ce le-a plăcut clienților: „Totul, mentineti aceasta calitate si veti avea numai de cistigat.Deja sunteti mult peste Bulgaria si peste 80% din Turcia .Ma bucur si astept ianuarie sa imi rezerv un sejur mai lung pentru anul…” Sau: „Suntem la al treilea sejur intr-un complex Mera. Am fost multumiti de servicii, la fel ca inainte: curatenie exemplara, divertisment atat pentru adulti, cat si pentru copii, mancarea a fost buna.”

„Complex Mera Resort 4 stele Venus este alcatuit din Hotel Mera Sky, Hotel Mera Blue si Vilele Mera. Construit in centrul statiunii, la 100 metri de plaja si in apropierea Lacului Venus, Complex Mera Resort beneficieaza de o pozitionare deosebită, între mare si lac”, așa se prezintă complexul de patru stele din stațiunea Venus.

„Vilele Mera au fost amenajate in anul 2016, sunt in numar de 27 si sunt imprastiate pe o suprafata generoasa de teren, fapt ce asigura turistilor cazati in ele intimitate si liniste. Piscina principala a Mera Resort, cu o suprafata a apei de 1000 mp, este dotata cu dusuri cervicale, zone cu hidromasaj, Aqua Vortex (unde se poate inota impotriva curentului). In jurul piscinei spatiul este amenajat cu sezlonguri, umbrele si dusuri. Piscina pentru copii are o adancime maxima de 50 cm si este amenajata ca un mini aqua park. Aici se desfasoara zilnic programe speciale pentru cei mici si cei mari – aqua gym, spectacole, concursuri etc”, se mai menționează în prezentarea complexului.