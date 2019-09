La prima apariție publică, „Blonda de la Cotroceni”, printre altele fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, a purtat o rochie semnată de designerul Tommy Hilfiger și o geantă Chanel, al cărei cost se ridică la aproximativ 6.000 de euro. A pășit încrezător pe scările instanței pentru ca, în sala de judecată, să stea lângă fiica fostului președinte al României, Ioana Băsescu. Din cauza absenței avocatului lui Silviu Wagner, afacerist judecat și el în aceeași cauză, procesul s-a amânat.

„Nu vreau să vă spun motivele pentru care am plecat şi motivele pentru care am venit. Nu vreau să o iau de la capăt cu toate subiectele. Să o iau de la capăt, ce s-a întâmplat în dosar, cine m-a judecat, nu vreau acest lucru. Acum sunt bine. Cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate, în ţara aceasta, inclusiv în Justiţie. Vreau să îmi demonstrez nevinovăţia pentru că s-au schimbat multe într-un an și jumătate (…) Voi veni la toate termenele de judecată”, a declarat Udrea înainte să între în sala de judecată.

