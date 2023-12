Elena Udrea, aniversare după gratii. Fosta ministră a primit vizita fiicei sale

Elena Udrea și-a petrecut ziua de naștere în închisoare, unde a primit vizita fiicei sale, Eva și a partenerului său, Adrian Alexandrov. Fosta ministră a solicitat conducerii penitenciarului, anterior, o permisie pentru perioada de Crăciun, însă cererea i-a fost refuzată.

Adrian Alexandrov a vorbit despre vizita pe care i-a făcut-o partenerei sale, în închisoare, împreună cu fiica lor, Eva. Potrivit spuselor sale, conform reglementărilor din penitenciar, nu au putut aduce cadouri pentru Elena Udrea, la aniversare. În schimb, i-au cântat „La mulți ani”, așa cum se obișnuiește.

El a arătat că Elena Udrea și ținut fiica în brațe și s-a jucat cu ea în timpul vizitei pe care au făcut-o la penitenciar. Potrivit spuselor sale, prezența familiei, a fost cel mai frumos cadou pentru fosta ministră.

„A ținut-o pe cea mică în brațe și s-au jucat. Nu am avut voie să aducem cadouri. Prezența noastră a fost cel mai frumos cadou pentru ea”, a mai spus Alexandrov.

Partenerul fostei ministre, trage speranță că aceasta va primi, totuși, o permisie din închisoare, pentru 24 de ore. El spune că Elena Udrea a fost încadrată la un regim deschis, care îi permite să iasă să lucreze. Cu toate acestea, până acum nu i-a fost acordată nici o permisie de 24 de ore, deși ar avea dreptul.

În aceste condiții, spune el, Elenei Udrea îi este aproape imposibil să mențină o relație cu fiica sa. Pe de altă parte, Alexandrov spune că îi vine greu să suplinească rolul mamei.

„E singurul moment în care se bucură. Gânditi-vă, ea este la regim deschis de un an și jumătate și cu toate acestea nu a primit nici măcar 24 de ore de permisie acasă, deși legea spune că pe an ai dreptul la 30 de zile. Imaginați-vă cum ar putea să își mențină relația cu copilul ei având în vedere că în ultimul an nu a venit deloc acasă. Rolul de mama e greu să îl suplinesc. Eu fac ce pot, dar, pentru un copil, mama e universul și fără ea este greu”, a mărturisit Adrian Alexandrov, potrivit România TV.