Ce a făcut fetița Elenei Udrea când și-a văzut mama

Adrian Alexandrov a povestit cum a decurs întâlnirea dintre Elena Udrea și fetița ei. Ea a primit dreptul de a ieși din închisoare pe 8 septembrie. Soțul ei a declarat că nu a fost o permisie, ci o ieșire organizată de cei de la penitenciar, într-o colaborare cu cei de la asistența socială. Fostul ministru al turismului a fost foarte emoționat când și-a văzut fiica.

„Am văzut că la televizor s-a spus, la mai multe posturi, că a fost permisie. Nu, nu a fost o permisie. A fost un eveniment organizat de către cei de la penitenciar probabil, într-o colaborare cu cei de la asistența socială. Au fost mai multe mame cu copiii lor, cei care au fost prezenți la acest eveniment. Am vrut să îi fac o surpriză pentru că, după un an și jumătate, aproape doi, a fost pentru prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena și a rămas chiar foarte plăcut surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o.

Multe lacrimi și din partea mamelor și din partea copiilor. S-au jucat, au explorat grădina din curtea mănăstirii, un loc deosebit de frumos. A fost un moment destul de emoționant și cred că acest tip de vizită în aer liber este foarte benefic și foarte sănătos pentru cei mici, în special.”, a declarat, în urmă cu puțin timp, Adrian Alexandrov pentru Antena Stars.