Elena Udrea şi Alina Bica au primit o decizie dură în Costa Rica. Anunţul din sala de judecată. News alert

Procesul Elenei Udrea și Alinei Bica s-a terminat cu o decizie dură pentru cele două, care au statut de solicitant/aspirant în Costa Rica și au mers vineri în fața judecătorilor. Udrea şi Bica au cerut instanței de judecată eliberarea din arestul preventiv și plasarea în arest la domiciliu sau într-o formă de control judiciar, dar connform presei din Costa Rica, preluată de Antena 3, magistraţii au refuzat această solicitare.





UPDATE, ora 09:30: Cererea Elenei Udrea de eliberare din arestul din Costa Rica, unde se află din data de 3 octombrie, a fost respinsă, scrie presa din Costa Rica.

Elena Udrea și Alina Bica solicitaseră înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar sau arestului la domiciliu, această solicitare a fost respinsă, astfel că ele rămân în arest.

Elena Udrea este închisă în închisoarea Vilma Curling (Păstorul cel bun), după ce a fost arestată în baza mandatului internațional care a fost emis pe numele ei. Ea a cerut azil politic în Costa Rica și acum așteaptă un răspuns al autorităților din Costa Rica în ceea ce privește cererea de extrădare formulată de justiția din România.

Elena Udrea a fost condamnată definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu, însă ea a părăsit România, cerând azil politic în Costa Rica.

ŞTIREA INIŢIALĂ: Amintim că au fost audiați martori de ambele părți, atât din partea acuzării cât și din partea apărării. După ședința care s-a ținut cu ușile închise pentru public procesul a rămas în pronunțare. Elena Udrea și Alina Bica au fost judecate separat.

„În ceea ce privește procedura de extrădare, până acum nu a existat un precedent. Există informații care arată că pentru Elena Udrea se încearcă încheierea unui act cu ea pentru a da la schimb niște informații. Deocamdată, nu s-a ajuns la un consens. Cele două au ajuns la tribunal”, a precizat Ana Bujor, senior editor antena3.ro

„Acolo se adunaseră costaricani și presă, dar unitatea de judecată a hotărât să nu facă o ședință publică și să nu le prezinte pe cele două. Domnul Alexandrov m-a certat că noi nu știu ce facem. Ar fi vrut ca acest caz să fie unul personal. Mi-a trimis un mesaj. Starea de emoție este una și lucrurile care fac rău sunt alta. Am văzut avocați care tot zic de copil. Legile sunt diferite. Legea noastră acolo nu are această protecție în primul an cum e în România. Acolo sunt 300 de femei în pușcărie care au copii acasă”, spune Cornel Tăbăcaru, om de afaceri în Costa Rica.

Elena Udrea şi Alina Bica se află în arest preventiv în Costa Rica din 3 octombrie, când au fost reţinute de Interpol.

România și Costa Rica nu au un tratat bilateral de extrădare.

Pagina 1 din 1