Momente tragice în muzica populară. Elena Merișoreanu, bogată direct în sala de operații. Medicii nu au putut să o ajute

Elena Merișoreanu a căzut în timp ce se afla la sala de fitness și și-a rupt ligamentele la un picior. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală, dar nu a fost una de succes, iar artista suferă încă consecințele.

„Toate ar fi extraordinar de bune dar am o problemă cu un picior, mi-am rupt ligamentele şi de atunci, m-am operat şi iar nu a fost reuşită operaţia, acum fac tratament, dar cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte, ce să facem.

Am încercat cu tot felul de tratamente, a trebuit să mă operez, dar acum e bine. Acum o lună jumate m-am operat, de fapt nu am voie nici să pun piciorul jos, dar zic: hai că trebuie”, a declarat Elena Merișoreanu în cadrul unei emisiuni de televiziune, conform WOWbiz.

În emisiunea Teo Show, Elena Merişoreanu a povestit despre intervenţiile estetice pe care şi le-a făcut. La vârsta de 69 de ani, şi-a luat inima în dinţi şi a mers la medicul estetician pentru a-i remodela puţin chipul.

„La sala de aşteptare, am rămas surprinsă. Numai tinere însoţite de bărbaţi, de prieteni! La un moment dat, vine un fotbalist foarte cunoscut al cărui nume nu îl spun, pentru că sunt convinsă că aia nu era nevasta lui. Şi la un moment dat i-am zis <<şi ce îi faci?>> şi a zis <<păi, să-şi facă buzele>>. Păi dar nu are buze? Şi a răspus <<are, dar dacă îi pun compresă, îi trece>>”, a povestit Elena Merişoreanu râzând.

După mai bine de două luni, după operaţia făcută la corzile vocale, Elena Merişoreanu a simţit nevoia să îşi facă unele schimbări şi a mers direct la medicul estetician pentru mici retuşuri.

Cabinetele sunt făcute pentru vârsta mea, nu pentru toate fetele tinere. Eu nu vreau să fac nici botox. Am guşiţa asta aici şi am înţeles că există injecţii ca o plasă care o ridică în sus”, a mai spus ea.

