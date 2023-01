Elena Merișoreanu, înșelată cu cea mai bună prietenă. „Eu știu tot! Te tranșez și te bag în sac!”

Elena Merișoreanu a recunoscut că soțul ei a înșelat-o cu prietena ei cea mai bună și că a amenințat-o pe femeia care i-a furat partenerul. După o perioadă lungă de timp, artista a iertat infidelitatea omului care care era căsătorită și l-a iertat.

„Dau cu ochii de ea, eu coboram cu liftul și ea să urce în lift. Îi zic, băi nebuno! Ce faci? Te caut de atâta timp și nu dau de tine. Hai la mine că ți-am luat cadouri. Ea credea că nu știu. Știa casa mai bine decât mine. Eu mi-am dat seama, am văzut că paharele de cristal erau mutate de la locul lor! Aveam ochiul format.”, a povestit cântăreața amuzată de situație.

Elena Merișoreanu, față în față cu amanta

Elena Merișoreanu a declarat că a avut o discuție aprinsă cu amanta soțului ei și că aceasta a recunoscut tot ce a făcut. Cu toate astea, artista nu i-a reproșat nimic soțului ei și a decis să nu divorțeze.

„Hai la mine că a venit sora mea de la țară, mi-a adus carne de vițel. Am făcut o ciorbă cu zeamă de varză…Știam că ei îi place ciorba. Eram prietene, ca două surori. Mă duc acasă…ce ciorbă? Ce soră? Pun fața de masă acolo, pregătesc tot. I-am zis să nu vină în bucătărie că sora mea nu e aranjată și nu vrea să o vadă așa. Mă făceam că vorbesc. Pun pahare, tot. Vorbeam și la un moment dat…

Îi zic direct: „ascultă, **!”. Nu pot să zic ce am zis. „Eu sunt cu sor-mea aici, dacă nu-mi spui ce s-a întâmplat, că știu tot.” Se albise toată, avea ochii roșii în cap. „Dacă nu te tranșez, te bag în sac, te arunc d**** de aici.” A încremenit, n-a mai putut vorbi. Am zis că poate face un infarct ceva și intru la belele. La un moment dat, foarte calculată, s-a ridicat și mi-a zis: „Da! Așa e! Taie-mă, omoară-mă! Dacă nu aveam eu grijă de el, avea alta și ți-l lua. Eu doar am avut grijă de el și ți-l las. Stai fără grijă!” Atunci ne-am ridicat și ne-am pupat. Nici în ziua de astăzi, eu nu i-am zis soțului meu. Nu l-am întrebat niciodată ce s-a întâmplat și avem aproape 50 de ani împreună.”, a spus cântăreața în cadrul unui podcast moderat de Cristina Șiscanu.