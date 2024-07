Viktor Orban inflamează politica românească. Elena Lasconi acuză lipsa de reacție a autorităților la discursul de la Tușnad

București. Elena Lasconi acuză lipsa de reacție a autorităților românești după discursul lui Viktor Orban. De câțiva ani, premierul Ungariei folosește Universitatea de Vară de la Tușnad pentru a-și promova opiniile iliberale, anti-europene și pro-Putin.

Președinta USR a declarat că s-ar fi bucurat dacă Preşedinţia, Guvernul şi MAE ar fi reacţionat la declaraţiile lui Orban. Este inadmisibil, a spus ea, ca România să fie folosită ca platformă pentru lansarea mesajelor anti-europene și de promovare a lui Vladimir Putin.

Discursul lui Viktor Orban din România, de la Băile Tușnad, a generat reacții în Polonia. La București, oficialii români nu au avut nici o reacție la declarațiile premierului maghiar. Oficialii de la Varșovia i-au sugerat lui Orban să renunțe să intre în uniune cu Rusia. Declarația vine după ce Orban s-a arătat nemulțumit de întărirea militară a Poloniei, la granița cu Rusia și aliatul acesteia Belarus.

Elena Lasconi a declarat că este inadmisibil ca un politician iliberal să folosească România ca platformă pentru mesajele pro-Rusia şi pro-Putin. Potrivit spuselor sale, este la fel de inadmisibil că liderii români nu critică derapajele premierului maghiar. Nu este normal ca acesta să spună, de la Tușnad că NATO și UE sunt de vină pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Ea a declarat că în trecut, MAE îi făcea recomandări lui Viktor Orban şi-i cerea să evite anumite subiecte controversate. De această dată nu s-a mai întâmplat.

Elena Lasconi a denunțat apropierea dintre Marcel Ciolacu și Viktor Orban. Ea face referire la o fotografie postată de cei doi pe rețelele sociale. Imaginea era însoțită de un mesaj sugestiv: „începutul unei frumoase prietenii”. Anul trecut, la Tușnad, Orban a ironizat guvernul român care i-a recomandat nu atingă subiecte sensibile.

Iar „înțepăturile amicale” din 2023, par să fi dat rezultate. Anul acesta guvernul de la București nu a mai îndrăznit să-i facă recomandări. Mai mult, atitudinea politicianului maghiar nu l-a deranjat pe Ciolacu, care l-a invitat la un dejun amical, departe de ochii lumii.

Preşedinta USR a mai spus că Marcel Ciolacu își dorește președinția României, însă, precum Klaus Iohannis, preferă să plece în concediu când trebuie să protejeze interesele țării. Elena Lasconi mai spune că atât Marcel Ciolacu cât și Klaus Iohannis sunt politicieni leneși și indiferenți, iar acest lucru are consecințe asupra imaginii României.

De la Tușnad, cu acordul tacit al autorităților de la București, Viktor Orban a afirmat că Rusia este un stat „hiper-rațional”, în vreme ce Occidentul devine tot mai irațional. El a afirmat că Ucraina nu va deveni membră a UE, sau a NATO. Noile atacuri ale lui Viktor Orban la adresa Uniunii Europene, din care face parte și România nu-l deranjează pe Marcel Ciolacu. Acesta a ridicat din umeri când a fost întrebat despre discurs.

„Treaba dânsului. A spus ceva de România? Aţi vrut să îi interzic să vină pe teritoriul României. Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi de la Bruxelles, şi de la Budapesta. Nu e treaba mea. Nu am avut discuţii... Eu am vorbit lucruri concrete în ceea ce priveşte relaţia economică. Şi am văzut că s-a raportat la relaţia economică. Iertaţi-mă, este al treilea stat, este al treilea partener al României din interiorul Uniunii Europene, Ungaria. Ăsta este adevărul”, a declarat Marcel Ciolacu.