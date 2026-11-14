Elena Ceaușescu se numise la naștere, Lenuța Petrescu. Familia sa era una care mai târziu ar fi putut trece ușor în rândul chiaburilor. Nae și Alexandrina Petrescu erau mici proprietari, comercianți și concesionari sau chiar arendași. Era un puternic contrast între ce scria viitoarea tovarășă academician în biografia ei de partid. Drumul Lenuței Petrescu spre Elena Ceaușescu trece prin casa fratelui său Gogu și cumnatei sale Adela.

Elena Ceaușescu, pe atunci, Lenuța Petrescu era al doilea copil al familiei. Născută în 1916 sau 1919, ea avea un frate mai mare cu câțiva ani, probabil 4-5 ani. Așadar, el ar fi fost născut în 1911 sau în 1914. El a urmat o școală agricolă la Nucet, apoi continuată la Țigănești. Având așadar baza cunoașterii utilajelor agricole, a fost ușor să ajungă la CFR.

S-a angajat la Atelierele Grivița, unde în 16 februarie 1933 au fost cunoscutele greve. Atelierele vor fi bombardate de americani în primăvara lui 1944. Ele erau unde astăzi este Ministerul Transporturilor, fiind delimitate de Piața Matache și Gara de Nord. Abia după 1956, se vor finaliza în zona Palatul CFR, început de Carol II și blocurile de pe Strada Gării de Nord și de pe Bulevardul Dinicu Golescu.

Gogu Petrescu va ajunge șef de echipă. Se va căsători cu Rașela Rozenfeld, care a devenit Adela Petrescu. Gogu și-a luat sora mai mică, în casa lui din București. În sat, Nae Petrescu, având magazin sătesc, concesionând un han cu o cârciumă și dând în arendă pământul era sensibil la nou. De aceea, i-a permis fiicei să nu se mărite în sat ci să aibă „rost” la București. Nae Petrescu zis „Briceag” deoarece comercializa și aceste mici cuțite, ață și alte obiecte casnice va muri la finalul anilor 40. Alexandrina va trăi până la începutul anului 1990, aflând din spital că fiica și ginerele său muriseră „uciși de popor”.

Ea a spus atunci „arză-l-ar focu de popor!” I-a supraviețuit soțului ei patru decenii și fiului ei mort în 1987. Mărturiile contemporane spun că atât cât a trăit în Petrești, își teroriza și rudele pentru a respecta indicațiile ginerelui și fiicei ei. Spitalizată la bătrânețe, teroriza medicii și cadrele medicale din rezerva unde era internată sau din reședința soților Ceaușescu. Era supravegheată medical, 24 ore din 254, 7 zile din 7.

Gogu Petrescu a găzduit-o pe Lenuța, viitoarea Elena Ceaușescu. El a intrat în munca în ilegalitate a PCdR. Pe Lenuța, a adus-o undeva prin 1935-1936. Atunci, Gogu a rămas în București. Tovarășii lui din echipa CFR au avut destine diferite. Aurel Stancu și Mihai Dobreanu erau mecanici. Ion Telemac era șofer. Dacă Stancu va rămâne în București, Dobreanu și Telemac vor merge în Războiul Civil Spaniol ca luptători în Brigăzile Internaționale. Ei au căzut victimă represiunilor troțkiștilor, ordonate de Stalin asupra „inter-brigadiștilor” care au ajuns în URSS după victoria falangiștilor lui Franco. Unii au supraviețuit, alții însă nu au fost atât de norocoși.

Gogu Petrescu a fost închis alături de Eftimie și Alexandru Iliescu, doi ilegaliști din zona Olteniței, unchiul, respectiv tatăl lui Ion Iliescu. Elena, lucrătoare la Lantex (alte surse spun la Jacqard) a ajutat-o pe Adela, cumnata sa să aibă grijă de cei trei copii. A acceptat să facă muncă în ilegalitate dar aceasta a fost întreruptă de multe ori. În 1939, după ce anterior l-a cunoscut pe Marin Ceaușescu, se va cunoaște cu Nicolae, pe care îl va lua de bărbat. Elena va merge cu pachete la Târgu Jiu unde Gogu era închis alături de Eftimie, Alexandru și Nicolae. Aurel Stancu, închis și el, va avea ca și Gogu o carieră în Securitate.

În 1944, comuniștii sunt eliberați. Dej evadase în august 1944, Ceaușescu și alții fuseseră eliberați, unii înainte, restul după 23 august 1944. Aurel Stancu și Gogu Petrescu intră în Corpul Detectivilor organizat de Alexandru Nicolschi apoi în Departamentul Securității Poporului. În anii 50, când era locotenent-colonel, Gogu a dorit să se despartă de Adela.

Elena Ceaușescu se căsătorise cu Nicolae la 23 decembrie 1947. În februarie 1948, a devenit mamă pentru prima dată. Ceaușescu a avansat în diverse funcții, de la Secretar UTC, la Secretar regional, apoi la deputat în Adunarea Deputaților iar din 1948, a intrat subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și deputat în Marea Adunare Națională. Gogu a cunoscut o doamnă din vechea societate burgheză însă Elena a impus despărțirea lor și salvarea căsniciei Adelei Petrescu.

Gogu Petrescu va fi supus unei analize eficiente în partid. Cum Nicolae Ceaușescu va ajunge Ministru Adjunct al Forțelor Armate. Șeful Direcției Politice Superioare a Armatei și membru în Biroul Politic al PMR și în Secretariatul CC al PCR, va avea grijă în 1955 de cumnatul său. Trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel, acesta va fi trimis în coordonarea activității sindicale.

Deja, în 1950, Elena Ceaușescu avea doi copii, un băiat Valentin și o fată Zoia. În 1951, în septembrie, s-a născut Nicu, al treilea copil. Nicolae Ceaușescu avea dreptul la casă și la personal de serviciu. Elena se angajase referent-secretar la Ministerul Afacerilor Străine. Acolo, pentru că încă nu avea școală în afară de cea primară și cea de croitorie, nu a făcut față sarcinilor și a fost demisă.

Nu va trece peste acest afront și va decide să se retragă pentru a trece să studieze. Fratele său, Gogu va fi trecut în 1955 în rezervă. Este anul în care Elena Ceaușescu merge la studii, direct la Facultate. Erau cursuri intensive pentru activiști. Totuși, în noiembrie 1950, Elena Ceaușescu nu primise de la Constantin Pârvulescu adeverința potrivit căreia intrase în Partidul Comunist în 1937. Vechimea ei curgea din 23 august 1944. Nicolae Ceaușescu intrase practic în rândurile partidului o dată cu ieșirea din primul arest din 1935. Oficial, data este undeva între 1936-1938.

Așadar, drumul Elenei Ceaușescu a fost deschis de familia Gogu și Adela Petrescu, atât în București, cât și în lupta ilegalistă. Din 1955, va merge la școală, la Facultatea de Chimie Industrială. Despre Gogu Petrescu, se știe că a decedat în 1987. Copiii lui și ai Adelei au fost nepoții preferați ai Elenei Ceaușescu. Din 1955, timp de 32 ani, Gogu Petrescu a rămas o figură temută în familia Ceaușescu. Abilitățile sale de ofițer de Securitate și de activist ilegalist l-au determinat să aibă influență, trecere și să fie mai mult temut decât respectat. Teoretic, era în eșalonul doi al puterii comuniste, practic, era în top, aproape de nucleul fierbinte al puterii.